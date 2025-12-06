Depuis le début de la saison, Khvicha Kvaratskhelia est très loin de son meilleur niveau. Cela s’explique par une forme de décompression après ses six premiers mois très réussis et par un changement d’aile.

Ce samedi soir, le PSG a l’opportunité de reprendre la tête du championnat, à condition que le RC Lens fasse un faux pas à Nantes plus tôt dans l’après-midi. Pour cela, il lui faudra au moins faire match nul au Parc des Princes avec le Stade Rennais. Rien d’insurmontable, même si les Bretons restent sur quatre victoires d’affilée après un début de saison très compliqué. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait titulariser Khvicha Kvaratskhelia, même si le Géorgien est loin d’être aussi flamboyant que lors de son premier semestre dans la capitale, entre janvier et juin. L’Equipe a cherché des explications à cette baisse de régime et en a trouvé trois.

Il avait déjà connu une grosse décompression après le Scudetto à Naples

La première, c’est que l’ailier est coutumier des phases de décompression après les titres. Stéphane Jobard, adjoint de Rudi Garcia lors de leur passage à Naples en 2023-24, explique qu’après le Scudetto de 2023, Khvicha Kvaratskhelia avait connu une grosse baisse de régime lors de l’exercice suivant, comme grisé par le succès. Pour Jobard, le Géorgien reste un jeune joueur (25 ans), qui doit encore apprendre la régularité, notamment dans le victoire.

Autre explication avancée par L’Equipe : son changement d’aile récurrent. Khvicha Kvaratskhelia aime jouer à gauche mais, depuis le début de la saison, en raison des nombreuses blessures, il a évolué une fois sur deux à droite pour laisser son couloir à Bradley Barcola. Il y est moins beaucoup moins à l’aise. Enfin, dernière explication, il a été touché à une cuisse fin septembre. Mais, bonne nouvelle, le staff parisien assure que ses données physiques sont à la hausse, ce qui laisse à penser que le PSG devrait bientôt pouvoir bénéficier d’un Khvicha Kvaratskhelia au top !