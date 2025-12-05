PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !

Luis Enrique rêvait de recruter Eric Garcia au PSG. Mais le FC Barcelone officialiser la prolongation d’un de ses nouveaux hommes forts.

Depuis quelques semaines, le nom d’Eric Garcia est cité du côté du PSG. Le défenseur catalan est très apprécié de Luis Enrique et sa polyvalence ferait de lui un gros renfort pour Paris, à la fois capable de suppléer Marquinhos dans l’axe et d’apporter une solution dans le couloir droit où Achraf Hakimi est trop seul au PSG. En fin de contrat, Garcia aurait pu être un gros coup pour le PSG, mais il se confirme vendredi que Garcia va rester au FC Barcelone.

Eric Garcia a prolongé au FC Barcelone

Deco a confirmé hier que la prolongation d’Eric García était pratiquement acquise et qu’il ne manquait plus que quelques détails pour qu’elle soit officialisée. Et ce vendredi, le FC Barcelone annonce que Garcia a prolongé son contrat jusqu’en 2031 ! Les dés sont donc jetés. A 24 ans, Eric Garcia n’est plus le jeune espoir incertain qu’il pouvait être — il est aujourd’hui un joueur fiable, utile, et polyvalent. Il s’est imposé comme un joueur clé : cette saison, il est souvent titulaire et offre de la flexibilité à Hansi Flick, il apporte un vrai soutien à la construction : bon ratio de passes, relances, capacité à progresser le jeu depuis l’arrière. Son club a décidé de lui faire confiance à long terme… au grand dam du PSG et de Luis Enrique.