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FRANCE

Le Real Madrid repousse le sacre du Barça après sa victoire contre l’Espanyol

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 22:56
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Le Real Madrid a battu ce dimanche soir l’Espanyol Barcelone (0-2), à l’occasion de la 34e journée de Liga.

Après sa victoire ce samedi sur la pelouse d’Osasuna (1-2), le FC Barcelone aurait pu être officiellement sacré champion d’Espagne dès ce dimanche soir en cas de faux pas du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone. Mais les Merengue ont tenu leur rang en Catalogne en s’imposant (2-0), grâce à un doublé fabuleux de Vinicius Junior (55e, 66e).

Le Barça sacré lors du Clasico ?

Les Blaugrana devront donc attendre la réception du Real Madrid dimanche prochain (21h), à l’occasion du dernier Clasico de la saison, pour espérer valider leur titre. En cas de victoire ou de match nul, les hommes d’Hansi Flick seront officiellement champions. En revanche, un succès merengue repousserait encore le sacre du Barça et permettrait au Real Madrid de revenir à huit points, à trois journées de la fin du championnat.

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