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FRANCE

OM Mercato : huit départs déjà actés pour cet été ?

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 20:35
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Pierre-Emile Hohbjerg, Mason Greenwood et Arthur Vermeeren

L’OM devrait faire un gros ménage dans son effectif lors du prochain mercato.

La saison de l’Olympique de Marseille vire au cauchemar. Éliminés dès la phase de ligue de la Ligue des champions puis en quarts de finale de la Coupe de France, les Olympiens pointent seulement à la septième place de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat. Dans un contexte sportif déjà très décevant, l’ambiance autour du club phocéen s’est également fortement dégradée ces dernières semaines, renforçant le sentiment d’une saison ratée.

Une pluie de départ attendue à l’OM cet été !

De très nombreux départs, notamment parmi les cadres, pourraient ainsi intervenir du côté de l’OM lors du prochain mercato estival. Après la nouvelle défaite des Phocéens face au FC Nantes (3-0), La Minute OM a fait le point sur les possibles mouvements à venir.

D’après le suiveur du club provençal, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Konbodgbia, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang pourraient tous quitter l’OM cet été.

« Beaucoup de joueurs ne seront pas retenus cet été. À commencer par Leonardo Balerdi, qui s’est déjà mis d’accord avec le club pour un départ en fin de saison. Quant à Geronimo Rulli, il ne sera pas conservé si une offre satisfaisante arrive pour le portier marseillais. Le mouvement devrait se poursuivre avec le retour de Benjamin Pavard à l’Inter et le départ d’Arthur Vermeeren. Il en va de même pour Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, qui seront autorisés à partir en cas de projet intéressant. L’avenir s’inscrit également ailleurs pour Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood, tous pressentis sur le départ en cas d’offre satisfaisante », a annoncé La Minute OM sur X.

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