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FRANCE

FC Nantes – OM : la Brigade Loire s’attaque aux Kita avec une banderole et des chants chocs

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 14:25
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La banderole déployée par la Brigade Loire

Durant le match entre le FC Nantes et l’OM (3-0), la Brigade Loire s’en est prise à Waldemar et Franck Kita.

Le FC Nantes a signé ce samedi une probante victoire contre l’Olympique de Marseille (3-0), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Un résultat précieux qui permet aux Canaris de rester en course pour les barrages, en revenant provisoirement à deux longueurs de l’AJ Auxerre, 16e et barragiste. D’abord timide, l’ambiance de la Beaujoire est montée en puissance au fil du match, portée par la prestation séduisante des hommes de Vahid Halilhodzic.

La Brigade Loire s’en prend une nouvelle fois aux Kita

De son côté, la Brigade Loire a maintenu sa grève des encouragements, avant de se manifester en milieu de première période avec une banderole visant Waldemar Kita et son fils, Franck : « La famille Kita « dirige », le FC Nantes en pâtit, le peuple nantais subit, on vous vomit ! ».

Le principal groupe ultras du FCN a ensuite réclamé le départ des dirigeants nantais à travers un chant repris pendant de longues secondes : « Le FC Kita, on n’en veut pas ».

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