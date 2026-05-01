FC Nantes Mercato : gros transfert dans les tuyaux, les Kita se frottent déjà les mains

Le FC Nantes tient peut-être l’un de ses dossiers les plus stratégiques du prochain mercato. Prêté au Stade de Reims, Yassine Benhattab (23 ans) enchaîne les performances convaincantes et attire déjà l’attention de plusieurs clubs en France et en Europe. Un profil polyvalent, une montée en puissance rapide et un potentiel financier important : le milieu offensif franco-algérien est en train de devenir un nom à suivre de très près.

Un parcours atypique et une ascension rapide

Formé entre Marseille et Niort, Yassine Benhattab s’est surtout révélé loin des projecteurs. C’est à Aubagne, en National, qu’il explose réellement lors de la saison 2024/2025. Positionné aussi bien ailier que milieu offensif ou même faux neuf, il termine la saison avec 7 buts et 10 passes décisives, décrochant le titre de meilleur joueur du championnat.

Ce rendement lui ouvre les portes du FC Nantes, qui mise sur son profil polyvalent. Mais l’adaptation en Ligue 1 est plus complexe que prévu dans une équipe en difficulté.

Un prêt à Reims pour relancer la dynamique

En janvier 2026, Nantes décide de le prêter au Stade de Reims afin de lui offrir davantage de temps de jeu. Une option d’achat de 5 millions d’euros accompagne l’opération.

Depuis son arrivée, Benhattab a disputé 11 matchs et s’est illustré par des séquences techniques de haut niveau, notamment en Coupe de France avec un but remarqué après un geste individuel spectaculaire. Son seul but au SDR d’ailleurs.

Un profil qui séduit déjà en France et à l’étranger

Ses performances n’ont pas tardé à attirer l’attention. Plusieurs clubs surveillent de près sa situation, selon Foot Mercato :

En Ligue 1, un club engagé en Coupe d’Europe aurait déjà pris contact avec son entourage

En Angleterre, Hull City et Blackburn suivent son évolution

En Allemagne, Hanovre et Schalke 04 se montrent attentifs

Aux Pays-Bas et au Portugal, plusieurs clubs restent également à l’affût

Sous contrat avec Nantes jusqu’en 2028, le joueur représente une opportunité sportive mais aussi financière pour le club nantais.

Nantes face à un choix stratégique

Dans un contexte sportif compliqué, le FC Nantes et la famille Kita pourraient voir en ce dossier une vraie opportunité économique. En cas de belle fin de saison à Reims, un gros transfert pourrait être privilégié pour équilibrer les finances du club, surtout si les Canaris venaient à évoluer en Ligue 2.

L’équation est simple : conserver un joueur prometteur pour reconstruire… ou capitaliser sur sa valeur marchande en pleine ascension.

Un dossier mercato à suivre de très près

À seulement 23 ans, Yassine Benhattab symbolise parfaitement ces joueurs issus des divisions inférieures capables de franchir plusieurs paliers en peu de temps. Sa polyvalence, sa technique et sa marge de progression en font aujourd’hui l’un des profils les plus intrigants du mercato français.

La suite de la saison à Reims pourrait bien décider de son avenir… et d’un joli coup financier pour le FC Nantes.