Prêté par le FC Nantes au Stade de Reims cette saison, Yassine Benhattab (23 ans) pourrait rester en Champagne à la fin de l’exercice en cours.

Yassine Benhattab cotinue de marquer les esprits depuis son arrivée au Stade de Reims cet hiver. De plus en plus solide et régulier, malgré la baisse de régime de son club, l’ailier de 23 ans s’est imposé comme un titulaire incontournable, et son avenir pourrait ne plus se dessiner du côté du FC Nantes.

Une place de titulaire confirmée

Emmanuel Merceron en semble déjà persuadé : « Alors que Nicolas Pallois semble définitivement avoir perdu sa place depuis 7 matchs, Yassine Benhattab, lui, ne quitte plus le 11 de départ du Stade de Reims. Je suis vraiment surpris qu’il enchaîne comme ça. Ça ne m’étonnerait beaucoup qu’on le revoie au FC Nantes en juin. »

L’ancien joueur du FC Nantes profite d’une confiance totale de son entraîneur à Reims et multiplie les performances convaincantes. Ses courses, sa capacité à éliminer les défenseurs et sa qualité de centre font de lui un atout offensif précieux pour l’équipe champenoise.

Une chance jamais exploitée au FC Nantes

Pour rappel, Benhattab avait exprimé en plein mercato hivernal son sentiment d’inachevé au FC Nantes : il estimait ne jamais avoir vraiment eu sa chance avec Luis Castro puis Ahmed Kantari à la tête du FCN. Cette frustration pourrait peser dans la balance alors que son prêt arrive à son terme.

Le Stade de Reims dispose d’une option d’achat fixée à environ 2 millions d’euros. À ce prix, le club champenois pourrait facilement sécuriser un joueur déjà intégré et performant. Nantes, de son côté, devra réfléchir à ses priorités : récupérer un joueur frustré qui a manqué de temps de jeu ou accepter une vente relativement modeste mais avantageuse financièrement.

Une option d’achat déjà abordable

Avec Benhattab installé dans le onze rémois et performant, la décision finale pourrait se dessiner rapidement. La fin de la saison 2025-2026 sera déterminante : le FC Nantes devra choisir entre retenir un talent prometteur ou laisser partir un joueur qui s’épanouit loin de la Loire dans un club décroché mais encore en course pour les accessits en Ligue 1.

