FC Nantes : les Kita vers une décision choc, énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Kantari !

Par Laurent Hess - 2 Mar 2026, 17:00
Restera, restera pas… Ahmed Kantari semblait en grand danger au FC Nantes après la défaite au LOSC. Mais il n’en serait rien. Et même bien au contraire….

La défaite au LOSC (0-1) a laissé des traces. En encaissant un but dans les ultimes secondes à Lille dimanche après-midi, le FC Nantes a sans doute vu s’envoler ses derniers espoirs de maintien direct en Ligue 1. À 7 points du premier non-rélégable, les Canaris sont désormais condamnés à un quasi-exploit pour éviter la descente.

Une situation sportive alarmante

Le constat est brutal. Le FC Nantes reste sur une série noire et affiche un bilan catastrophique sous les ordres d’Ahmed Kantari : sept défaites en neuf matchs. Malgré un sursaut face au Havre (2-0), les Canaris ont rapidement rechuté. La défaite à Lille a fait très mal, tant sur le plan comptable que psychologique. Dans les rangs nantais, le rêve d’un maintien direct semble désormais illusoire. La lutte avec Auxerre s’annonce féroce, tandis qu’Angers se profile à la Beaujoire pour un match à très haut risque. Dans ce contexte, un changement d’entraîneur paraissait possible. Mais les Kita en ont décidé autrement.

Kantari maintenu jusqu’à la fin de la saison ?

Selon le journaliste de Ouest-France David Phelippeau, aucun changement n’est prévu à la tête du FC Nantes dans les heures à venir. Mieux encore, d’après Emmanuel Merceron, proche du club, Ahmed Kantari aurait été confirmé jusqu’à la fin de la saison, quels que soient les résultats.Une information qui fait l’effet d’un choc chez les supporters. « J’espère que c’est faux », a même réagi Merceron. Car pour une grande partie des fans nantais, le maintien de Kantari symbolise l’immobilisme d’une direction contestée. « Tu veux nous achever », a bondi Bloody, autre supporter du FCN, alors que Nofrak a posté : « Au moins on acte la descente maintenant »…

Une stratégie risquée, les supporters à bout contre les Kita

Ahmed Kantari a perdu la confiance d’une partie du public. Mais au-delà du coach, c’est la gouvernance des Kita qui est visée. Certains groupes de supporters réclament ouvertement un repreneur et un changement radical à la tête du club. Samedi prochain, face au SCO Angers, l’ambiance pourrait être électrique… En confirmant Kantari, les Kita font un pari. Celui de la stabilité dans la tempête. Mais les chiffres parlent contre eux et dans ces conditions, la décision intrigue.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

