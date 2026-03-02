ASSE Mercato : les Verts à la lutte avec le FC Nantes pour un international français ?

L’ASSE intensifierait ses efforts pour décrocher Ewen Jaouen, la révélation du poste de gardien en Ligue 2 au Stade de Reims. Poussé par le FC Nantes et désormais Toulouse, l’ASSE veut frapper fort sur le marché français avec ce talent précoce.

Ewen Jaouen, le jeune géant qui fait saliver la Ligue 2

À seulement 20 ans, le géant Ewen Jaouen (2 mètres) est déjà considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs de l’Hexagone. Du haut de ses deux mètres, le natif de Paris a gravi les échelons avec une rare rapidité. Passé par l’ES Manche Atlantique, Guipavas puis Guingamp, Jaouen s’est imposé comme un cadre dès son prêt révélateur à Dunkerque. Deux sélections avec les Espoirs français (France U21) et des débuts remarqués chez les pros à Reims : sa montée en puissance intrigue tous les recruteurs. Avec 23 buts encaissés cette saison, il est le patron de la meilleure défense de L2 et compte également 13 clean sheets.

Saint-Étienne en pole, Nantes et Toulouse dynamisent la lutte

Et en vue du prochain mercato, l’ASSE affiche ses ambitions. Avec la volonté de miser sur la jeunesse et de reconstruire un socle défensif solide, le leader de Ligue 2 multiplie les démarches pour convaincre Jaouen, selon MediaFoot, à prendre tout de même avec des pincettes. Les Verts, bien placés et actifs dans ce dossier, veulent se distinguer face à la concurrence directe de Nantes, également sur le coup depuis plusieurs semaines. Attirer le portier rémois représenterait un signal fort de la part du club ligérien, certainement conscient qu’il faut un gardien d’une plus grande ampleur que Larsonneur en Ligue 1.

Ajout de suspense : Toulouse entre en scène dans cette course tendue. Le TFC s’intéresse désormais clairement au gardien, poussant encore plus la compétition entre historiques du championnat. À chaque semaine qui passe, la pression monte et la lutte pour attirer Jaouen s’intensifie. Le renfort d’un tel profil peut tout changer, surtout dans une Ligue 2 où viser la montée impose un gardien de ce calibre. Mais dès la saison prochaine, l’ASSE pourrait bien se retrouver au sein de l’échelon supérieur, contrairement au FC Nantes, en lutte pour son maintien.

Un talent au centre du jeu, mais l’avenir se dessine en France

Récemment, une rumeur évoquait Newcastle comme possible point de chute pour Jaouen, nourrissant les fantasmes d’un bond vers la Premier League. Mais aucune offre concrète : le camp du joueur écarte toute piste à l’étranger pour ce mercato. Le combat pour sa signature reste donc 100% français, au cœur d’une guerre d’influence entre les clubs phares de Ligue 1 et Ligue 2. Une page s’écrit pour Jaouen, attendue avec impatience par les supporters stéphanois.