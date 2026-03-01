ASSE : après Pau, Montanier a pointé du doigt ce qui pourrait priver les Verts de la Ligue 1

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Les mots de Philippe Montanier après le carton de l’ASSE à Pau.

Après la large victoire de l’ASSE à Pau (0‑3) samedi soir, l’entraîneur stéphanois Philippe Montanier a livré sa réaction pour faire le bilan du match et parler de la course à la montée.

S’il s’est montré satisfait du résultat, il a tout de même voulu prendre du recul sur la situation du classement :

« On est satisfait, on savait que ce serait difficile ici, comme tous les matchs en Ligue 2. Gagner à Pau comme ça alors que c’était la meilleure attaque du championnat depuis janvier, en signant un clean‑sheet en plus, c’est vraiment bien. »

Sur la dynamique de son équipe et la position actuelle au classement, il a relativisé l’importance du leadership, alors que Troyes joue lundi contre Amiens :

« Cette place de leader est complètement anecdotique, aléatoire même puisque Troyes n’a pas joué. »

Pour Montanier, se concentrer sur la progression du groupe reste la priorité :

« Les trois points pris et le fait de continuer la bonne dynamique en revanche, c’est très bien… Il faut qu’on gagne les matchs, qu’on essaie de ne pas prendre de but et d’en marquer le plus possible. »

Il a aussi analysé certaines phases du match, en pointant du doigt certaines lacunes qui pourraient coûter la Ligue 1 à l’ASSE :

« Je pense que c’est là‑dessus qu’on devait progresser, sur le fait de tuer le match. … Je pense qu’il faut qu’on ait encore plus de maîtrise… »

Et il a souligné l’importance des arrêts décisifs de Gautier Larsonneur, un des tops du match :

« On est conscient aussi que Gautier fait un arrêt décisif à un moment où Pau exerçait une bonne pression… »

Désormais, Philippe Montanier veut garder l’équipe focalisée sur ses objectifs et poursuivre sa progression vers la montée en Ligue 1. Le chemin est encore long…