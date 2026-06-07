OM Mercato : Greenwood vers un transfert colossal à 120 millions d’euros ?

Un énorme coup de théâtre pourrait secouer le mercato de l’OM : Mason Greenwood, serait au cœur d’une offre colossale de 120 millions d’euros venue d’Al-Hilal.

L’avenir de Mason Greenwood à l’OM pourrait basculer plus vite que prévu. Selon Fichajes, le club saoudien d’Al-Hilal serait prêt à formuler une offre record avoisinant les 120 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant anglais.

Une somme qui placerait immédiatement cette opération parmi les plus importantes de l’été 2026 et qui mettrait l’OM face à une décision stratégique majeure.

Greenwood, un joueur clé mais un dossier sensible à Marseille

Depuis son arrivée, Mason Greenwood s’est imposé comme l’un des éléments offensifs les plus influents de l’effectif marseillais (48 buts et 17 passes décisives en 81 matchs). Capable de faire la différence sur un dribble, une frappe ou une action individuelle, il a rapidement conquis les supporters.

Mais en interne, la situation serait plus contrastée. Certaines sources ont plusieurs fois évoqué des tensions liées à son comportement au quotidien, notamment des retards à l’entraînement et une gestion parfois jugée particulière au sein du vestiaire.

Al-Hilal prêt à frapper un grand coup sur le marché

Le club saoudien Al-Hilal continue sa stratégie d’investissements massifs pour attirer des stars européennes. Mason Greenwood est désormais identifié comme une cible prioritaire, avec une proposition qui dépasserait largement celles d’autres prétendants.

Pour rappel, l’AS Roma mais aussi l’Atlético de Madrid suivraient également le dossier, tandis que d’autres clubs comme le Fenerbahçe surveillent la situation. Mais avec 120 millions d’euros, Al-Hilal prend clairement l’avantage dans la course, alors que l’OM demanderait minimum 50 M€ + 5 M€ de bonus.

L’OM face à une décision stratégique

Pour l’OM, l’équation est simple mais risquée : conserver un joueur décisif dans le projet sportif ou accepter une vente historique permettant de reconstruire l’effectif. Dur de considérer la première option… surtout quand on sait que les finances du club sont au plus mal, et que de grosses ventes sont attendues.

À ce stade, aucune décision officielle n’a été prise, mais la tendance est claire : Mason Greenwood est devenu l’un des dossiers les plus chauds du mercato estival 2026.

Si l’offre de 120 millions d’euros venait à être confirmée, l’OM pourrait être contraint de prendre une décision historique.