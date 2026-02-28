Pau – ASSE (0-3) : le réveil de Stassin propulse les Verts en tête de la Ligue 2, les tops et flops

Les tops et flops des joueurs de l’ASSE, nouveaux leaders de Ligue 2 après leur carton à Pau ce samedi soir (3-0).

Les tops

LARSONNEUR

Déterminant dans cette victoire, il a effectué 3 arrêts, et pas n’importe lesquels. À la 12e minute, il stoppe le tentative de Kalulu en angle fermé. Il s’impose de nouveau à la 21e face à son ancien coéquipier Briançon en s’envolant pour écarter sa reprise de la tête à bout portant. Juste avant le doublé de Stassin, il garde une nouvelle fois son équipe en vie avec un arrêt réflexe de la jambe de près face à Versini.

STASSIN

Le match de la renaissance pour l’attaquant belge, enfin ! Après 16 matchs de suite sans marquer, il a renoué avec le chemin des filets dès la 3e minute après un très bon centre de Cardona. À la 64e, il inscrivait un doublé d’une frappe croisée en coupant le centre d’un Boakye très altruiste. Il était tout proche du triplé à la 75e, mais Raveyre est sorti gagnant du duel. Muet depuis le 23 septembre dernier avec les Verts, il a retrouvé la voie.

BOAKYE

Il a eu la grande intelligence de servir Stassin alors qu’il était en position de tir, et ça a permis au Belge de marquer son doublé. En fin de match, son centre puissant profite à Duffus, auteur du but du KO. 2 passes décisives pour le Ghanéen ce soir, qui confirme plus que jamais sa très bonne saison.

MONTANIER

Il était prévenu : en cas de victoire, il rejoindrait Robert Herbin, seul entraîneur stéphanois a avoir réussi l’exploit de remporter ses quatre premiers matches sur le banc. C’est désormais chose faite pour l’ancien coach du RC Lens, qui n’a cessé de faire gagner des places au classement à son équipe depuis son arrivée. Ce soir, l’ASSE est provisoirement leader de Ligue 2, mais gardera quoiqu’il arrive 4 points d’avance sur le 3e. Au moins jusqu’à la semaine prochaine. En prime, son coaching a été payant avec l’entrée de Duffus à la 80e, buteur dans le temps additionnel sur un nouveau service de Boakye.

Les flops

CARDONA

Décisif d’entrée grâce à un très bon centre pour l’ouverture du score de Stassin, il n’a pas non plus tout réussi ce soir. À la 18e, sa frappe n’est pas suffisamment puissante pour inquiéter Raveyre, et il a dû céder sa place à la 68e pour l’entrée de Moueffek.

DAVITASHVILI

Attaquant le moins en vue des quatre ce soir, il a un peu déçu, à l’image de son choix à la 38e où il manque sa passe pour Tardieu alors qu’il était en position de tir. Présent dans l’action du deuxième but de Stassin, il est sorti à la 80e pour l’entrée de Duffus, troisième buteur des Verts.