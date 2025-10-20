L’AS Saint-Étienne prépare déjà l’avenir. Alors que Gautier Larsonneur vient tout juste de prolonger son contrat pour trois saisons supplémentaires, les dirigeants stéphanois auraient déjà identifié son potentiel successeur. Selon les informations de Transfert Radar, le club du Forez s’intéresserait de près au jeune gardien norvégien Sander Tangvik🇳🇴, actuellement à Rosenborg BK.

Sander Tangvik, le nouveau talent nordique

Âgé de seulement 22 ans, Sander Tangvik s’est imposé comme l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat norvégien. Cette saison, il a déjà réalisé 14 clean sheets toutes compétitions confondues, une statistique impressionnante qui témoigne de sa régularité et de sa maturité malgré son jeune âge.

Doté d’un excellent jeu au pied et d’un gabarit intéressant (1m93), le portier de Rosenborg attire logiquement les regards en Europe. Son profil colle parfaitement à la philosophie actuelle de l’ASSE : miser sur de jeunes talents capables de s’intégrer dans un projet à long terme.

Larsonneur prolongé, mais concurrencé ?

La nouvelle a de quoi surprendre. En effet, Larsonneur, pilier des Verts depuis son arrivée en 2023, a récemment prolongé jusqu’en 2028. Auteur de prestations solides, il reste le gardien numéro 1 dans l’esprit du staff.

Cependant, les dirigeants stéphanois semblent vouloir anticiper l’avenir et préparer une succession en douceur. Tangvik pourrait ainsi débarquer dans le Forez pour apprendre aux côtés de Larsonneur, avant de prendre progressivement la relève.

Une stratégie cohérente à long terme

Après plusieurs saisons mouvementées, l’ASSE affiche désormais une stratégie plus claire : stabiliser son effectif tout en planifiant l’avenir. Le recrutement de jeunes profils à fort potentiel, à l’image de Tangvik, s’inscrit dans cette logique.

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été formulée, mais des premiers contacts auraient été pris entre les deux clubs. Si le dossier venait à se concrétiser, Sander Tangvik pourrait devenir la première recrue hivernale des Verts et un pari d’avenir pour le poste le plus exposé du terrain.