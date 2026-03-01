FC Nantes : la terrible erreur de Franck Kita qui va peut-être accélérer la descente en Ligue 2

Avec le renvoi de Luis Castro, Franck Kita a peut-être commis une terrible erreur au FC Nantes qui se confirme semaines après semaines.

Les saisons se suivent et se ressemblent au FC Nantes, habitué à jouer sa survie en Ligue 1 chaque année. Cette saison, deux entraîneurs se sont assis sur le banc nantais : Luis Castro, nommé l’été dernier, qui a finalement laissé sa place à Ahmed Kantari en décembre. L’ancien joueur du RC Lens, même si son équipe vient de gagner face au Havre, commence à crisper, et pourrait bien être renvoyé à son tour si les résultats ne se stabilisent pas.

En attendant, beaucoup sont ceux qui regrettent le départ de Castro, qui avait un profil très séduisant, mais peut-être un peu trop entreprenant pour une équipe comme Nantes assez limitée. Désormais entraîneur de Levante en Espagne, le coach portugais n’a pas tardé à rebondir, dans un contexte aussi compliqué. 19e et relégable en Liga, Levante peut encore se sauver, et Castro n’y est pas étranger avec 11 points pris en 10 matchs. Un bilan pas exceptionnel mais tout de même salué vu l’état dans lequel il a repris le club.

Castro fait du bon boulot avec Levante

Et Emmanuel Merceron, suiveur du FC Nantes, a mis en lumière un fait assez édifiant : « Le père Castro après 10 matchs avec Levante, il est 11ème sur la séquence, en ayant joué tous les gros. Il va probablement descendre quand même oui. Alors oui, on s’en fout maintenant, mais je pense vraiment que FK (Franck Kita, ndlr) a activé bcp trop vite, dans l’émotion et pas dans la réflexion. Et c’est pas la 1ère fois que FK manque de sang froid pour prendre des décisions stratégiques sportives. Il ne semble vraiment pas armé pour diriger le FC Nantes quand le père prendra sa retraite bientôt », a-t-il posté sur X.

On ne saura jamais vraiment si le FC Nantes se serait maintenu avec Luis Castro sur le banc, mais il est vrai que Franck Kita a peut-être commis une grossière erreur, dictée par l’impatience. En 15 matchs de Ligue 1 avec Nantes, Castro compte 0,73 point pris par match, contre 0,75 pour Kantari en 8 matchs. Le Marocain n’est même pas certain de terminer la saison, et Franck Kita ruminera peut-être son choix en fin de saison. Et dire que le père est également dans la tourmente après avoir donné son accord pour reporter le match face au PSG. Rien ne va au FC Nantes !