La LFP a officialisé ce midi que le match PSG-Nantes du 15 avril a été reporté d’une semaine. Les critiques pleuvent sur le club de la capitale et sur les Kita, qui ont donné leur accord.

C’est désormais officiel : le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, initialement prévu entre les deux confrontations européennes face à Chelsea les 11 et 17 mars, a été reporté. La décision a été confirmée ce samedi par la Ligue de Football Professionnel, qui précise dans son communiqué :

« À la demande du Paris Saint-Germain afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Conseil d'Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, a décidé que le match Paris Saint-Germain – FC Nantes se jouera la semaine du 20 avril. La date et l'heure exactes seront définies ultérieurement. »

Une décision loin de faire l’unanimité, tant par son timing que par ce qu’elle symbolise dans l’équilibre des forces du football français.

Le PSG accusé de bénéficier d’un traitement de faveur

Ce report vise clairement à permettre au PSG de mieux gérer son calendrier entre le huitième de finale aller, le 11 mars au Parc des Princes, et le retour, le 18 mars à Stamford Bridge. L’enjeu est majeur pour le club parisien, dont la saison européenne constitue une priorité absolue.

Mais pour de nombreux observateurs et supporters, cette décision relance un débat récurrent : celui de l’influence supposée du club de la capitale sur les instances nationales. Le président parisien, Nasser al‑Khelaïfi, figure centrale du football européen, est régulièrement accusé par ses détracteurs de peser dans les décisions institutionnelles, notamment lorsqu’il s’agit d’aménagements de calendrier.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un match du PSG est déplacé pour favoriser sa préparation européenne, un point qui alimente les critiques sur une forme d’inégalité sportive en Ligue 1.

Nantes fragilisé par un calendrier déjà chargé

Si la demande émane de Paris, elle n’aurait pas pu aboutir sans l’accord du FC Nantes. Et c’est précisément ce feu vert qui suscite l’incompréhension chez certains supporters nantais. Le club ligérien s’apprête en effet à disputer une série de rencontres cruciales dans la lutte pour son maintien, avec notamment la réception du Stade Brestois 29 et un déplacement sur la pelouse du Stade Rennais FC.

Dans ce contexte, accepter un report signifie potentiellement condenser davantage le calendrier à un moment clé de la saison. Une décision sportive risquée, qui pourrait peser lourd dans la course au maintien.

Le président nantais, Waldemar Kita, et son entourage sont déjà sous pression après plusieurs choix contestés ces derniers mois. Ce nouvel épisode renforce le sentiment d’une gouvernance critiquée pour son manque de fermeté face aux grandes puissances du championnat.

Les choix de la direction nantaise remis en cause

La polémique intervient dans un climat déjà tendu autour des décisions sportives prises par la famille Kita. Le récent licenciement de l’entraîneur portugais Luis Castro continue de diviser. Depuis son arrivée à Levante UD, ce dernier a obtenu des résultats encourageants malgré un contexte difficile, relançant les interrogations sur la pertinence de son éviction.

Plusieurs observateurs proches du club estiment que certaines décisions ont été prises dans l’urgence, sans vision à long terme. Cette perception fragilise encore davantage la direction, alors que le club traverse une période sportive délicate.

Au-delà du cas particulier de ce report, l’épisode met en lumière une réalité plus large : la difficulté de concilier les intérêts des clubs engagés en compétitions européennes et ceux qui luttent pour leurs objectifs domestiques. D’un côté, la réussite du PSG sur la scène continentale bénéficie à l’indice UEFA français et à l’image de la Ligue 1. De l’autre, ces aménagements peuvent être perçus comme une rupture d’équité sportive.

La rencontre PSG-Nantes, désormais programmée à une date ultérieure en avril, pourrait finalement peser lourd dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien. En attendant, cette décision alimente un débat récurrent : jusqu’où faut-il aller pour favoriser les ambitions européennes d’un club sans fragiliser l’équilibre du championnat ?

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)