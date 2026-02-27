FC Nantes : Kombouaré met une journaliste KO dès sa première conférence de presse au Paris FC

Ancien coach du FC Nantes désormais au Paris FC, Antoine Kombouaré n’est pas passée inaperçu. Dès sa première apparition officielle, le nouvel entraîneur affiche un ton autoritaire et impose sa vision, dans un club où l’urgence est de maintenir en vie l’espoir de rester en Ligue 1. À peine installé, Kombouaré s’offre un premier temps fort, donnant le la d’une aventure qui s’annonce électrique.

Antoine Kombouaré, un choix surprenant pour relancer le Paris FC

Beaucoup s’interrogent sur la nomination de Kombouaré à la tête du Paris FC, jugée à contre-courant des tendances actuelles du coaching. Perçu comme peu adepte des méthodes « modernes », l’ancien coach de Nantes débarque pourtant avec la mission claire d’assurer le maintien du club francilien, engagé dans une lutte où chaque point coûte cher.

Première conférence de presse : Kombouaré recadre une journaliste

Effet immédiat devant la presse : alors qu’une journaliste s’adresse à la direction sur les raisons du choix du coach en l’appelant « Antoine », Kombouaré coupe court d’un ton ferme : « … Le coach. C’est mieux hein. On n’est pas copains. Pas encore ». La phrase claque, l’ambiance bascule, et l’auditoire comprend d’emblée que le technicien ne transigera pas sur le respect ou la hiérarchie.

Cette séquence en dit long sur la personnalité de Kombouaré, droit dans ses bottes, qui n’hésite pas à marquer son territoire dès ses premiers mots. Un signe fort pour les joueurs, le club et tous les suiveurs de la Ligue 1, où l’exigence et la franchise du coach promettent d’imprimer une cadence nouvelle à la fin de saison.