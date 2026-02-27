À LA UNE DU 27 FéV 2026
[11:50]ASSE : le même groupe des Verts pour Montanier à Pau ?
[11:34]FC Nantes : Anthony Lopes convoque Cristiano Ronaldo au chevet des Canaris
[11:21]OM : le club officialise une nouvelle grosse signature, jackpot assuré ! 
[11:19]Pronostic LOSC – FC Nantes : les Dogues prêts à enfoncer les Canaris ?
[11:14]Revue de presse : Haise tient son Dembélé au Stade Rennais, 2 renforts en vue à Nice, Risser sous pression à Lens
[10:47]OM : on a retrouvé Longoria, il fait sensation avec un hilarant De Bruyne ! 
[10:39]Pronostic Paris FC – OGC Nice : quelle première pour Kombouaré ?
[10:30]Revue de presse espagnole : Arbeloa a déjà oublié Mbappé au Real Madrid, Flick perd gros au FC Barcelone 
[10:13]PSG : après Vitinha, un chouchou de Doha s’est embrouillé à l’entraînement !  
[09:50]ASSE Mercato : après Tardieu, un autre départ majeur acté chez les Verts ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Pronostic Paris FC – OGC Nice : quelle première pour Kombouaré ?

Par Fabien Chorlet - 27 Fév 2026, 10:39
💬 Commenter
Antoine Kombouaré
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Voici l’analyse complète du match de la 24e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et l’OGC Nice, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Contrairement aux attentes du début de saison, un Paris FCNice est un duel de bas de tableau. Respectivement 15e et 14e, le PFC, désormais entraîné par Antoine Kombouaré, et l’OGCN luttent pour ne pas descendre en Ligue 2 à l’issue de la saison. En difficulté ces dernières semaines, les deux formations restent sur une dynamique négative et abordent cette rencontre avec une pression maximale.

Ligue 1 – Le Havre vs PSG
1er mars  2026 · 15h00 · Stade Jean-Bouin

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Paris FC : transformer la pression en énergie

Le Paris FC aborde cette 24e journée avec une obligation de résultat. 15e au classement, le club de la capitale joue gros face à un concurrent direct. À domicile, le PFC devra afficher un tout autre visage que lors de ses dernières sorties, où le manque d’efficacité offensive lui a coûté des points précieux.

Devant son public, Paris cherchera à imposer un rythme soutenu dès l’entame, avec un pressing plus agressif et davantage de projections rapides vers l’avant. La clé sera d’ouvrir le score : lorsqu’il mène, le PFC gère mieux ses temps faibles.

La discipline défensive sera toutefois essentielle, car la moindre erreur pourrait se payer cash dans un match aussi tendu.

Nice : sécuriser avant d’accélérer

De son côté, l’OGC Nice n’est guère plus serein. 14e, le Gym navigue dangereusement à proximité de la zone rouge. Les Aiglons ont montré des séquences intéressantes cette saison, mais manquent de constance sur 90 minutes.

À l’extérieur, Nice pourrait adopter une approche pragmatique : bloc compact, transitions rapides et utilisation des couloirs pour faire la différence. L’objectif prioritaire sera de ne pas encaisser rapidement, afin d’installer le doute dans les têtes parisiennes.

Dans ce type de confrontation pour le maintien, l’efficacité sur coups de pied arrêtés pourrait peser lourd.

Confrontations récentes

Il n’y a eu qu’un seul match dans l’histoire entre le Paris FC et l’OGC Nice. C’était lors du match aller. Les deux équipes s’étaient quittés sur un match nul (1-1). Jean-Philippe Krasso avait répondu sur pénalty à l’ouverture du score de Sofiane Diop.

Les compos probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Smet – Kebbal, Lees-Melou, Lopez, Simon – Immobile.
AbsentsRiou, Hamel, Alakouch, Gueye, Traoré, Chergui (blessés, reprise).

La compo probable de l’OGC Nice : Dupé – Clauss, Oppong, Dante, Bard – Sanson, Vanhoutte – Boudache, Diop, Louchet – Cho.
AbsentsBombito, Jansson, Wahi, Ndayishimiye, Abdelmonem (blessés, reprise).
IncertainsNdombélé (blessé), Abdul Samed (choix).

Les joueurs à suivre

Pour le Paris FC

Ilan Kebbal (milieu offensif) : véritable moteur créatif du PFC, il est capable de casser des lignes par la passe ou la percussion et de dynamiser le jeu entre les lignes.

Marshall Munetsi (milieu relayeur) : son volume de course et son impact physique peuvent peser dans l’entrejeu. Capable de se projeter vers l’avant et d’apporter le surnombre dans la surface, il représente une menace supplémentaire sur les seconds ballons et les phases arrêtées.

Pour Nice

Tom Louchet (ailier gauche) : joueur énergique et discipliné, il pourrait avoir un rôle clé dans l’équilibre niçois. Sa capacité à récupérer des ballons et à relancer proprement sera déterminante pour initier les transitions rapides.

Badredine Boudache (ailier droit) : profil percutant, capable de provoquer en un contre un. Dans un match serré, sa faculté à éliminer et à créer un décalage peut débloquer la situation sur une action individuelle.

Tendances de cotes et marchés : duel très équilibré à Jean-Bouin

IssueBookmakerCoteTendance
Victoire Paris FC (1)Unibet2.70Stable
Match nul (X)Unibet3.10Légère baisse
Victoire Nice (2)Unibet2.65Stable

Probabilités implicites approximatives :

  • Paris FC : 34 %
  • Nul : 31 %
  • Nice : 35 %

Les bookmakers positionnent les deux équipes presque à égalité, avec un très léger avantage pour Nice. Cette répartition confirme l’incertitude autour de cette affiche, qui oppose deux formations proches au classement et sous pression dans la course au maintien.

Notre pronostic du match Paris FC – Nice

  • Victoire Paris FC : l’avantage du terrain et l’urgence comptable pourraient faire la différence dans un match crispé.
  • Paris FC ou nul (option sécurisée) : scénario cohérent si le PFC parvient à verrouiller défensivement.
  • Moins de 3,5 buts : le contexte du maintien devrait limiter les prises de risques excessives.

Scores possibles

  • 1-0 : Paris trouve l’ouverture et protège son avance.
  • 1-1 : rencontre équilibrée, chaque équipe marque sur une phase arrêtée.
  • 2-1 : match tendu, décidé en seconde période.

Ce Paris FC – Nice s’annonce comme un duel nerveux où l’intensité primera sur le spectacle. Dans ce type de confrontation directe pour le maintien, la gestion émotionnelle et la capacité à convertir les rares occasions pourraient être déterminantes.

Pronostics Ligue 1OGC NiceParis FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OGC Nice, Paris FC, Pronostics Ligue 1