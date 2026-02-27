Pronostic Paris FC – OGC Nice : quelle première pour Kombouaré ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du match de la 24e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et l’OGC Nice, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Contrairement aux attentes du début de saison, un Paris FC – Nice est un duel de bas de tableau. Respectivement 15e et 14e, le PFC, désormais entraîné par Antoine Kombouaré, et l’OGCN luttent pour ne pas descendre en Ligue 2 à l’issue de la saison. En difficulté ces dernières semaines, les deux formations restent sur une dynamique négative et abordent cette rencontre avec une pression maximale.

1er mars 2026 · 15h00 · Stade Jean-Bouin

Paris FC : transformer la pression en énergie

Le Paris FC aborde cette 24e journée avec une obligation de résultat. 15e au classement, le club de la capitale joue gros face à un concurrent direct. À domicile, le PFC devra afficher un tout autre visage que lors de ses dernières sorties, où le manque d’efficacité offensive lui a coûté des points précieux.

Devant son public, Paris cherchera à imposer un rythme soutenu dès l’entame, avec un pressing plus agressif et davantage de projections rapides vers l’avant. La clé sera d’ouvrir le score : lorsqu’il mène, le PFC gère mieux ses temps faibles.

La discipline défensive sera toutefois essentielle, car la moindre erreur pourrait se payer cash dans un match aussi tendu.

Nice : sécuriser avant d’accélérer

De son côté, l’OGC Nice n’est guère plus serein. 14e, le Gym navigue dangereusement à proximité de la zone rouge. Les Aiglons ont montré des séquences intéressantes cette saison, mais manquent de constance sur 90 minutes.

À l’extérieur, Nice pourrait adopter une approche pragmatique : bloc compact, transitions rapides et utilisation des couloirs pour faire la différence. L’objectif prioritaire sera de ne pas encaisser rapidement, afin d’installer le doute dans les têtes parisiennes.

Dans ce type de confrontation pour le maintien, l’efficacité sur coups de pied arrêtés pourrait peser lourd.

Confrontations récentes

Il n’y a eu qu’un seul match dans l’histoire entre le Paris FC et l’OGC Nice. C’était lors du match aller. Les deux équipes s’étaient quittés sur un match nul (1-1). Jean-Philippe Krasso avait répondu sur pénalty à l’ouverture du score de Sofiane Diop.

Les compos probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Smet – Kebbal, Lees-Melou, Lopez, Simon – Immobile.

Absents : Riou, Hamel, Alakouch, Gueye, Traoré, Chergui (blessés, reprise).

La compo probable de l’OGC Nice : Dupé – Clauss, Oppong, Dante, Bard – Sanson, Vanhoutte – Boudache, Diop, Louchet – Cho.

Absents : Bombito, Jansson, Wahi, Ndayishimiye, Abdelmonem (blessés, reprise).

Incertains : Ndombélé (blessé), Abdul Samed (choix).

Les joueurs à suivre

Pour le Paris FC

Ilan Kebbal (milieu offensif) : véritable moteur créatif du PFC, il est capable de casser des lignes par la passe ou la percussion et de dynamiser le jeu entre les lignes.

Marshall Munetsi (milieu relayeur) : son volume de course et son impact physique peuvent peser dans l’entrejeu. Capable de se projeter vers l’avant et d’apporter le surnombre dans la surface, il représente une menace supplémentaire sur les seconds ballons et les phases arrêtées.

Pour Nice

Tom Louchet (ailier gauche) : joueur énergique et discipliné, il pourrait avoir un rôle clé dans l’équilibre niçois. Sa capacité à récupérer des ballons et à relancer proprement sera déterminante pour initier les transitions rapides.

Badredine Boudache (ailier droit) : profil percutant, capable de provoquer en un contre un. Dans un match serré, sa faculté à éliminer et à créer un décalage peut débloquer la situation sur une action individuelle.

Tendances de cotes et marchés : duel très équilibré à Jean-Bouin

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Paris FC (1) Unibet 2.70 Stable Match nul (X) Unibet 3.10 Légère baisse Victoire Nice (2) Unibet 2.65 Stable

Probabilités implicites approximatives :

Paris FC : 34 %

Nul : 31 %

Nice : 35 %

Les bookmakers positionnent les deux équipes presque à égalité, avec un très léger avantage pour Nice. Cette répartition confirme l’incertitude autour de cette affiche, qui oppose deux formations proches au classement et sous pression dans la course au maintien.

Notre pronostic du match Paris FC – Nice

Victoire Paris FC : l’avantage du terrain et l’urgence comptable pourraient faire la différence dans un match crispé.

: l’avantage du terrain et l’urgence comptable pourraient faire la différence dans un match crispé. Paris FC ou nul (option sécurisée) : scénario cohérent si le PFC parvient à verrouiller défensivement.

: scénario cohérent si le PFC parvient à verrouiller défensivement. Moins de 3,5 buts : le contexte du maintien devrait limiter les prises de risques excessives.

Scores possibles

1-0 : Paris trouve l’ouverture et protège son avance.

: Paris trouve l’ouverture et protège son avance. 1-1 : rencontre équilibrée, chaque équipe marque sur une phase arrêtée.

: rencontre équilibrée, chaque équipe marque sur une phase arrêtée. 2-1 : match tendu, décidé en seconde période.

Ce Paris FC – Nice s’annonce comme un duel nerveux où l’intensité primera sur le spectacle. Dans ce type de confrontation directe pour le maintien, la gestion émotionnelle et la capacité à convertir les rares occasions pourraient être déterminantes.