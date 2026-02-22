Le Paris FC va procéder à un changement immédiat à la tête de son équipe première. Selon Le Parisien, Stéphane Gilli, artisan de la montée historique en Ligue 1, est remercié, cédant sa place à Antoine Kombouaré. L’ancien entraîneur du FC Nantes est déjà mis plus bas que terre.

Promu en Ligue 1 avec de grandes ambitions, le Paris FC traverse une phase délicate en ce début d’année 2026. Après 23 journées, le club occupe une poussive 15e place au classement. Son avance sur le barragiste, l’AJ Auxerre, fond inexorablement : seulement six points d’écart. La dynamique est inquiétante avec une seule victoire lors des six dernières rencontres. Tous les voyants sont au rouge malgré la solidité financière incarnée par ses nouveaux actionnaires et un effectif pourtant taillé pour jouer le maintien autrement.

1 victoire, 2 nuls, 3 défaites sur les six derniers matches

Un moral fragilisé, mélange d’incertitude et de pression grandissante

Une communication de crise menée à la hâte auprès des joueurs

Le club, à la croisée des chemins, n’a pas laissé le temps s’installer : le changement était nécessaire pour éviter que la spirale négative ne devienne fatale.

Antoine Kombouaré arrive en sauveur

Dans ce climat pesant, c’est un visage bien connu du football français qui débarque sur le banc : Antoine Kombouaré, ancien entraîneur du FC Nantes, du RC Lens ou encore de Toulouse. D’après Le Parisien, sa réputation de manager de crise et de bâtisseur a convaincu la direction francilienne. Kombouaré prend les commandes avec la ferme intention d’insuffler un nouvel élan, fort de son expérience et de son charisme reconnu. Déjà informé en interne, le groupe attendait ce signal fort pour tenter de se remettre sur les rails.

Expert dans la gestion de groupes sous pression

Solide expérience dans l’élite et la bataille pour le maintien

Attente forte du public et des dirigeants autour d’une relance immédiate

Sa mission : redonner confiance, solidifier le collectif et transformer l’énergie négative en moteur de réaction. L’arrivée de Kombouaré s’inscrit dans ces manœuvres stratégiques, similaires à celles que connaissent d’autres clubs historiques réfugiés en zone rouge ce printemps.

Objectif maintien : le chantier relance

Le défi est désormais posé : sauver la saison, se maintenir et valider le pari osé des propriétaires. Pour cela, le Paris FC doit rapidement retrouver une assise défensive et un pragmatisme qui lui a tant manqué lors du dernier mois de compétition. Le rôle du nouvel entraîneur va au-delà de la tactique : il devra fédérer un vestiaire encore marqué par son accession express, un contexte à fleur de peau et l’urgence de résultats.

La gestion du stress, la capacité à faire sortir les joueurs de leur torpeur et l’enjeu de matches à six points contre les concurrents directs du bas de tableau formeront le cœur de la mission Kombouaré. La lutte pour le maintien est désormais ouverte, dans une Ligue 1 où la pression est constante – comme le rappelle l’analyse récente sur l’intensité du haut du tableau – et où chaque erreur se paie cash.

La relance s’annonce tendue, il sufft pour s’en convaincre de jeter un coup d’oeil sur les réseaux sociaux… où les supporters du FC Nantes préviennent leurs homolgues du PFC du projet qui les attend. Au niveau des observateurs assermentés, Walid Acherchour a résumé le topo général et le manque d’idées et de réseau de Red Bull : « Je ne comprends pas le choix ! Qu’est-ce qu’on fait au PFC ! »

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)