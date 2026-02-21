À LA UNE DU 21 FéV 2026
FC Nantes : des investisseurs saoudiens et américains débarquent, Kita enfin ouvert à la vente ?

Par Bastien Aubert - 21 Fév 2026, 13:19
Waldemar Kita (FC Nantes)
Waldemar Kita serait de plus en plus enclin à vendre le FC Nantes, surtout s’il vient à descendre en Ligue 2 en fin de saison. 

Le vent serait-il en train de tourner au FC Nantes ? Selon Médiafoot, Waldemar Kita serait plus ouvert que jamais à une vente du club. Une tendance qui pourrait s’accélérer en cas de descente en Ligue 2 en fin de saison. 

Une vente envisagée depuis 2024

« Depuis 2024, Waldemar Kita envisage de vendre le FC Nantes, affirment nos confrères. Après avoir investi plus de 100 millions d’euros, il espère récupérer sa mise. Dans un contexte compliqué pour le football français, avec des droits TV en berne, pas simple… Et ce le sera encore moins si le FC Nantes descend en Ligue 2. Sur le marché, les investisseurs américains et du Moyen-Orient sont attentifs aux opportunités et le FC Nantes fait partie des “beaux dossiers”. Seule la gourmandise du clan Kita peut être un frein à une vente. » Le message est limpide : Kita ne fermerait plus la porte à une vente du FC Nantes. Il attend le bon prix mais le contexte économique du football français complique tout. Droits TV fragilisés, valorisations en baisse, incertitudes sportives : la donne n’est plus la même qu’il y a quelques années.

Des capitaux saoudiens en embuscade ?

Une relégation changerait tout. Sportivement d’abord. Financièrement ensuite. La valeur du FC Nantes chuterait mécaniquement. Les revenus seraient drastiquement revus à la baisse. Et la position de force de Kita s’effriterait. Paradoxalement, une descente pourrait aussi accélérer une vente. Un propriétaire lassé, un projet à reconstruire, un prix revu à la baisse : certains investisseurs pourraient y voir une opportunité stratégique. Depuis plusieurs saisons, les capitaux du Moyen-Orient scrutent le marché européen. Après des investissements massifs en Angleterre ou en Espagne, la France reste attractive, notamment pour des clubs historiques au fort potentiel populaire. Et le FC Nantes coche plusieurs cases : une histoire riche, un stade installé, une fanbase solide et une place forte du football français.

La gourmandise de Kita, dernier verrou ?

Reste une question centrale : à quel prix ? Toujours d’après Médiafoot, à prendre avec des pincettes, le principal frein à une vente du FC Nantes serait la valorisation attendue par le clan Kita. Si le propriétaire exige trop, les discussions pourraient s’enliser. Dans un marché moins dynamique, les acheteurs négocient dur. Ce qui est sûr, c’est que l’idée d’un changement d’ère fait déjà frémir les supporters des Canaris. Certains y voient une libération possible. D’autres redoutent une transition floue. Mais pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir ne semble plus totalement verrouillé à la Jonelière.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

