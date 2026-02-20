FC Nantes : un coup dur vient plomber un peu plus les Canaris dans leur mission maintien

À deux jours de la réception de Le Havre (dimanche 22 février, 17h15) et avant un déplacement délicat à Lille (1er mars), le FC Nantes se retrouve au cœur d’un imbroglio administratif qui pourrait sérieusement compliquer la vie du club et de son latéral droit Kelvin Amian – sans que le club ne soit directement responsable de la situation.

L’origine du problème remonte à un match de Coupe de France disputé contre OGC Nice le 11 janvier dernier. Au cours de cette rencontre, Amian commet une faute qui méritait, selon toute logique, un carton jaune. Sauf qu’à l’issue de la rencontre, c’est un autre joueur, Dehmaine Tabibou, qui a reçu l’avertissement sur la feuille de match officielle. Malgré plusieurs interventions du team manager nantais auprès de l’arbitre et des instances, la faute administrative n’a pas été corrigée dans les jours qui ont suivi. Dans un premier temps, les instances ont d’ailleurs confirmé au club que le carton avait bien été attribué à Tabibou.

Ce type d’erreur peut paraître anecdotique, mais en Ligue 1, l’accumulation des cartons jaunes est strictement comptabilisée, et un cinquième avertissement entraîne automatiquement une suspension d’un match. C’est précisément ce cinquième carton, reçu normalement par Amian le 7 février lors de la défaite à Olympique Lyonnais (0-1), qui a déclenché l’embarras actuel.

Un calendrier qui se complique

Dans un monde administratif idéal, Amian aurait dû purger sa suspension à l’occasion de la 23e journée contre Le Havre. Mais, dans le communiqué publié par la Ligue de Football Professionnel (LFP), la sanction prend effet… à partir du mercredi 25 février 2026. Cela signifie que, sur le papier, le défenseur nantais serait encore disponible pour jouer ce week-end, mais que sa suspension ne serait appliquée qu’après.

Voilà pourquoi ce simple décalage administratif pose problème : si Amian est aligné contre Le Havre alors que sa suspension devrait normalement commencer avant le match, le club normand pourrait déposer une réserve ou contester la validité de la composition, selon L’Équipe. Même si Nantes estime avoir de bonnes chances d’issue favorable dans un éventuel contentieux, la crainte d’un litige juridique ou d’un ajustement de résultat reste bien réelle pour les Canaris.

Vers deux matchs manqués pour rien ?

La confusion autour de cette suspension ne s’arrête pas là. En effet, si la sanction est appliquée à partir du 25 février, Amian pourrait aussi être déclaré forfait pour le match contre Lille, prévu le 1er mars. Dans ce cas, l’erreur initiale causerait une absence injustifiée d’un élément important de l’équipe pendant deux rencontres consécutives – alors que, selon les règles et le bon sens, il n’aurait dû manquer qu’un seul match.

Ce type de situation est relativement rare en Ligue 1, mais il met en lumière l’impact concret qu’une simple erreur de saisie ou de comptabilisation peut avoir sur un club. Dans un championnat aussi serré que l’actuel, où Nantes est actuellement en lutte pour le maintien, chaque joueur compte et chaque point peut faire la différence.

La réaction du club et du staff

Même si Nantes reste confiant quant à sa marge de manœuvre dans ce dossier, le club se retrouve dans une position délicate. L’entraîneur Ahmed Kantari a lui-même déclaré que Kelvin Amian ne devait pas être suspendu pour le match contre Le Havre, ce qui a été confirmé par certaines sources de presse spécialisées.

Pour l’instant, cette affaire reste ouverte et pourrait faire parler d’elle d’ici dimanche. Entre les enjeux sportifs d’un match crucial pour le maintien et une interprétation juridique potentiellement défavorable, l’incertitude demeure et le FC Nantes garde tous ses œufs dans le panier de l’arbitrage administratif.