FC Nantes : Kantari répond à la comparaison avec Domenech et règle son avenir

En conférence de presse à deux jours du match face au Havre, Ahmed Kantari a notamment évoqué son avenir, plus que jamais incertain au FC Nantes.

Le FC Nantes joue dangereusement avec le feu. 17e et relégable, le FCN semble contraint de devoir se battre avec Metz et Auxerre pour accrocher la place de barragiste. Mais ce que montrent les Canaris n’incite pas du tout à l’optimisme, et ils recevront Le Havre ce week-end à la Beaujoire, une équipe à 12 points devant eux, qui a tout de même le même objectif maintien.

Mais en cas de nouvelle contre performance, le coach Ahmed Kantari, appelé en renfort pour remplacer Luis Castro en décembre dernier, pourrait être remercié par les Kita. La valse des entraîneurs à Nantes n’est donc pas prête de se terminer, mais ça ne semble pas affecter Kantari, dont l’équipe est déjà « enterrée », que ce soit chez les supporters ou les suiveurs, à 12 journées de la fin.

Kantari ne veut pas penser à son avenir

« C’est un bon levier. Ça doit permettre aux joueurs de se libérer. On n’y arrivera qu’à partir du moment où on fera plus dans l’engagement, dans le fait d’oser, de tenter des choses. La situation au classement doit permettre aux joueurs de vraiment jouer sans filet. Contre Le Havre, c’est le moment de le faire », a répondu l’ancien du RC Lens en conférence de presse.

Interrogé sur son cas personnel et un parallèle avec Raymond Domenech, évincé au bout de 2 mois, il a évoqué : « Je prépare mes semaines d’entraînement. Le passé fait partie du passé. Ce n’est pas comparable pour moi. Tout entraîneur est sujet aux résultats. Il faut qu’on ait un résultat contre Le Havre, mais pas pour moi, pour le club, pour l’équipe, pour les amoureux du FC Nantes. C’est ça qui est le plus important », dans des propos relayés par Journal Nantes Sport.