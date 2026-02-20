À LA UNE DU 20 FéV 2026
[19:47]Brest – OM : la première compo de Beye est connue, avec une petite surprise
[19:32]Real Madrid : un nouveau coup dur frappe le groupe d’Arbeloa
[19:17]RC Lens : l’AS Monaco devra faire sans un joueur majeur à Bollaert
[19:06]ASSE : un retour et une recrue dans le groupe pour affronter Laval
[19:00]L’OM remplira-t-il ses objectifs avec Habib Beye ?
[18:34]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour un attaquant, il arrive ce dimanche !
[18:19]FC Barcelone Mercato : le Barça a le choix entre trois serial buteurs pour remplacer Lewandowski
[18:06]RC Lens : un absent de taille dans le groupe de Sage pour affronter l’AS Monaco
[17:50]Real Madrid : Arbeloa promet une grosse riposte pour Vinicius et rassure à moitié pour Mbappé
[17:29]PSG : le coup de froid de Luis Enrique sur l’euphorie autour du RC Lens pour le titre
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kantari répond à la comparaison avec Domenech et règle son avenir

Par William Tertrin - 20 Fév 2026, 16:54
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

En conférence de presse à deux jours du match face au Havre, Ahmed Kantari a notamment évoqué son avenir, plus que jamais incertain au FC Nantes.

Le FC Nantes joue dangereusement avec le feu. 17e et relégable, le FCN semble contraint de devoir se battre avec Metz et Auxerre pour accrocher la place de barragiste. Mais ce que montrent les Canaris n’incite pas du tout à l’optimisme, et ils recevront Le Havre ce week-end à la Beaujoire, une équipe à 12 points devant eux, qui a tout de même le même objectif maintien.

Mais en cas de nouvelle contre performance, le coach Ahmed Kantari, appelé en renfort pour remplacer Luis Castro en décembre dernier, pourrait être remercié par les Kita. La valse des entraîneurs à Nantes n’est donc pas prête de se terminer, mais ça ne semble pas affecter Kantari, dont l’équipe est déjà « enterrée », que ce soit chez les supporters ou les suiveurs, à 12 journées de la fin.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Kantari ne veut pas penser à son avenir

« C’est un bon levier. Ça doit permettre aux joueurs de se libérer. On n’y arrivera qu’à partir du moment où on fera plus dans l’engagement, dans le fait d’oser, de tenter des choses. La situation au classement doit permettre aux joueurs de vraiment jouer sans filet. Contre Le Havre, c’est le moment de le faire », a répondu l’ancien du RC Lens en conférence de presse.

Interrogé sur son cas personnel et un parallèle avec Raymond Domenech, évincé au bout de 2 mois, il a évoqué : « Je prépare mes semaines d’entraînement. Le passé fait partie du passé. Ce n’est pas comparable pour moi. Tout entraîneur est sujet aux résultats. Il faut qu’on ait un résultat contre Le Havre, mais pas pour moi, pour le club, pour l’équipe, pour les amoureux du FC Nantes. C’est ça qui est le plus important », dans des propos relayés par Journal Nantes Sport.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot