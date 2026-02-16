FC Nantes : les supporters ont déjà choisi le remplaçant de Kantari !

Dans un contexte déjà tendu au FC Nantes, la saison 2025-2026 s’enlise et les discussions autour du banc de touche deviennent de plus en plus vives du côté des Canaris. Après la nomination cet hiver d’Ahmed Kantari comme entraîneur principal suite au limogeage de Luis Castro, les résultats espérés n’ont pas vraiment suivi, et les rumeurs d’un départ du technicien marocain continuent de circuler.

Un coach sous pression

Ayant pris les rênes du club en décembre dernier dans une période délicate, Ahmed Kantari n’a pas réussi à inverser durablement la tendance. Nantes demeure en difficulté dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 et peine à retrouver de la stabilité dans le jeu. Sur les réseaux et forums de supporters, nombreux sont ceux qui estiment que Kantari n’est pas la solution pour sortir le club de l’ornière, et certains réclament déjà un changement au plus vite afin d’éviter une relégation. Les dirigeants sont d’ailleurs en quête d’un nouveau coach.

Le retour d’Aristouy, un rêve de supporters

Dans les discussions qui animent les fans des Jaunes, un nom revient régulièrement : Pierre Aristouy. Ancien joueur du club et formateur respecté, Aristouy avait déjà connu un passage comme entraîneur de l’équipe première lors de la saison 2022-2023, période pendant laquelle il avait réussi à sauver le club du maintien en Ligue 1 dans les dernières journées de championnat.

Ce lien fort avec le club et sa capacité à insuffler un style de jeu apprécié de beaucoup – basé sur la formation, l’intensité et l’identité nantaise – expliquent en partie pourquoi une frange importante du public demande son retour. Sur X, les supporters nantais se sont mobilisés pour exprimer leur souhait de voir revenir un coach qui compte une moyenne de 1,12 point pris par match. Le meilleur total pour un entraîneur du FCN sur les 5 dernières années, derrière Kombouaré lors de son premier passage.

« Un club sain et équilibré ferait revenir Aristouy. On lui signe un contrat de 2 ans et demi. On lui met aucune pression sur le maintien. Et on le laisse construire en L2 tranquille », « A part un retour de Aristouy en contrat long je n’espere rien de cette famille de taré », « Der Zakarian pour préparer la l2 pour une remontée immédiate. Ou Aristouy, ce serait le top si on lui laisse du temps descente ou pas descente », « Au point où tu en es. Rappel Pierre Aristouy. Tu ne pourras pas être plus ridicule… », « je suis fou, mais à part aristouy, je ne vois pas qui peut nous sortir de là ! », « pierre aristouy comment tu manques 😥 help revient ».

Un appel du cœur mais pas (encore) une réalité sportive

Dans la réalité du club, rien n’indique pour l’instant qu’un véritable rapprochement entre Aristouy et les dirigeants soit en cours, surtout vu le contexte de son départ. Le président Waldemar Kita est connu pour ses décisions surprenantes sur le plan sportif, et les postes d’entraîneur au FC Nantes ont souvent été sujets à une grande rotation ces dernières années. Cependant, le fait qu’une partie significative des supporters clame haut et fort le retour d’Aristouy est un signe fort de l’impatience et de la frustration qui règnent actuellement autour de la Beaujoire.

Dans les semaines à venir, alors que la bataille pour le maintien s’intensifie, la pression médiatique et populaire pourrait bien amener le club à repenser ses choix techniques. Les voix pour un retour d’Aristouy — figure populaire auprès de nombreux fans — ne risquent certainement pas de s’éteindre de sitôt.