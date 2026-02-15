À LA UNE DU 15 FéV 2026
FC Nantes : les Kita ont trouvé pire que Domenech !

Par Laurent Hess - 15 Fév 2026, 11:00
La défaite vendredi soir sur le terrain de l’AS Monaco a encore un peu plus plongé le FC Nantes dans la crise. Et une stat accable son coach, Ahmed Kantari…

En encaissant trois buts en l’espace de cinq minutes, dont le premier suite à une grosse boulette de sa recrue Abakar Sylla, le FC Nantes s’est incliné vendredi soir sur le terrain de l’AS Monaco (1-3), où les Canaris d’Ahmed Kantari ont été incapables de réagir en deuxième mi-temps malgré la réduction du score de Fabien Centonze et l’expulsion d’Alexander Golovin. Les Canaris n’avancent plus et restent à présent sur 5 défaites consécutives en championnat. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs 13 derniers matchs de Ligue 1 (à Marseille début janvier), pour un total de 5 points sur 39 possibles… Avant-dernier à 8 points du Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes se rapproche de plus en plus du précipice.

Le pire bilan de tous les coachs du FC Nantes

Deux stats terribles accablent les Canaris, elles sont délivrées par le compte @Statsdufoot sur X. La première, c’est que les Canaris ne comptent que 14 points après 22 journées de championnat, soit le faible total de leur histoire dans l’élite à ce stade de la saison. Et la deuxième, encore plus inquiétant, c’est qu’aucune équipe ne s’est maintenue en Ligue 1 avec un bilan aussi faible depuis l’instauration de la victoire à 3 points, lors de l’exercice 1994/95. Cette saison-là, le FC Nantes avait terminé champion de France avec 79 points. Et une stat accable Ahmed Kantari : depuis son arrivée mi-décembre, l’ancien valenciennois affiche un rendement historiquement bas pour un entraîneur des Jaunes-et-Verts, pire même que celui de Raymond Domenech. Avec lui, le FC tourne à 0 ,43 point de moyenne. Alors que Domenech avait lui, obtenu 0,57 point par match. Ca-ta-strophique !

