FC Nantes : Kantari sur la sellette, les Kita s'activent déjà pour son successeur !

Par William Tertrin - 15 Fév 2026, 09:30
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Après une nouvelle défaite du FC Nantes sur la pelouse de Monaco vendredi soir (1-3), les rumeurs s’intensifient autour du banc de touche du FCN, où la direction réfléchirait à une nouvelle évolution du poste d’entraîneur. Selon Emmanuel Merceron sur X (ex-Twitter), la direction du club estime qu’il faut changer d’entraîneur, mais aucune solution « idéale » n’aurait encore été trouvée à l’heure actuelle. C’est pourquoi Ahmed Kantari pourrait être en charge de l’équipe pour affronter Le Havre AC le week-end prochain.

Un contexte déjà instable

Le club a déjà changé d’entraîneur au début de la saison : Luis Castro avait été licencié le 11 décembre dernier, alors que Nantes était dans la zone de relégation de Ligue 1. Il avait été remplacé par Ahmed Kantari, jusqu’à la fin de la saison, dans une tentative de relancer les Canaris.

Depuis, Kantari connaît une période difficile : les résultats restent irréguliers et le club continue de lutter pour le maintien en Ligue 1. Les performances de l’équipe ont été décevantes, avec notamment la lourde défaite à Monaco (1-3) très récemment, qui a mis en lumière des fragilités mentales et défensives selon le coach lui-même.

Une direction à la recherche d’une solution

Le message relayé par Merceron laisse entendre que la hiérarchie du club a conscience qu’un changement pourrait être nécessaire, mais qu’aucune piste jugée satisfaisante n’a encore été officialisée. Il a également rajouté qu’il y avait déjà des discussions avec des entourages de coachs.

Sur les réseaux, certains supporters évoquent déjà des noms d’entraîneurs libres qui pourraient intéresser le club si un remplacement devait intervenir. Mais ces propositions restent pour l’instant au niveau des spéculations communautaires, et aucune piste concrète n’a filtré du côté des dirigeants.

Un club sous pression

Le FC Nantes traverse une nouvelle période de turbulence, avec une pression importante liée à la lutte pour le maintien. Depuis l’arrivée au club d’entraîneurs ces dernières années, la stabilité sur le banc est restée fragile, et le club peine à trouver un modèle gagnant durable.

Pour le moment, rien n’a été officialisé concernant un changement imminent d’entraîneur, mais les prochaines semaines seront cruciales si le club veut inverser la tendance en Ligue 1…

