À LA UNE DU 14 FéV 2026
[23:04]FC Nantes : battus à Monaco, les Canaris s’enfoncent dans la zone rouge et la crise
[22:40]Equipe de France : des tensions à venir entre la FFF et le Real Madrid autour de Kylian Mbappé ?
[22:20]ASSE : les Verts chutent de deux places avant leur match à Guingamp !
[22:00]Stade Rennais – PSG : Luis Enrique répond au coup de gueule de Dembélé
[21:40]Stade Rennais – PSG : Samba fait passer un message à Beye, Dembélé tire la sonnette d’alarme
[21:20]PSG : les tops et les flops de la défaite à Rennes
[20:56]Stade Rennais  : les recalés d’Habib Beye tiennent déjà leur revanche, ils ont fait chuter le PSG !
[20:30]OM : Tottenham a un plan improbable avec Igor Tudor, De Zerbi et Pochettino en salle d’attente !
[20:00]ASSE Mercato : un club déploie le tapis rouge à Eirik Horneland !
[19:30]OL : Paulo Fonseca rappelle à l’ordre Endrick après son expulsion polémique au FC Nantes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : battus à Monaco, les Canaris s’enfoncent dans la zone rouge et la crise

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 23:04
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le FC Nantes est revenu de son déplacement à Monaco avec une défaite logique.

Et 1, et 2, et 3-0 ! Le FC Nantes n’a pas existé ce vendredi soir sur le Rocher. Dépassés d’entrée de jeu, les Canaris ont pris l’eau et se sont vite retrouvés menés 3-0, avant de réduire le score dans le temps additionnel grâce à Centonze, servi au point de penalty par Machado.

Mais le mal était fait puisque, en l’espace de cinq minutes, l’ASM avait fait trembler trois fois les filets du pauvre Lopes, grâce à un doublé d’Adingra et à un but de Zakaria.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Sylla fautif et sorti dès la mi-temps

Fautif sur l’ouverture du score avec un contrôle raté, Sylla, dernière recrue hivernale du FCN, a vécu des débuts cauchemardesques. Kantari l’a remplacé dès la mi-temps, par Cozza. Au retour des vestiaires, le FCN a stoppé l’hémorragie sans parvenir à réduire le score malgré l’expulsion de Golovin.

Les Canaris n’avancent plus et restent à présent sur 5 défaites consécutives en championnat. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs 13 derniers matchs de Ligue 1 (à Marseille début janvier), pour un total de 5 points sur 39 possibles… Avant-dernier à 8 points du Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes se rapproche de plus en plus du précipice. Et Kantari de la sortie, alors qu’il vient à peine d’arriver ? La question pourrait bien se (re)poser ces prochains jours…

FC NantesAS Monaco

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, FC Nantes