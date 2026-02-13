FC Nantes : battus à Monaco, les Canaris s’enfoncent dans la zone rouge et la crise

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le FC Nantes est revenu de son déplacement à Monaco avec une défaite logique.

Et 1, et 2, et 3-0 ! Le FC Nantes n’a pas existé ce vendredi soir sur le Rocher. Dépassés d’entrée de jeu, les Canaris ont pris l’eau et se sont vite retrouvés menés 3-0, avant de réduire le score dans le temps additionnel grâce à Centonze, servi au point de penalty par Machado.

Mais le mal était fait puisque, en l’espace de cinq minutes, l’ASM avait fait trembler trois fois les filets du pauvre Lopes, grâce à un doublé d’Adingra et à un but de Zakaria.

Sylla fautif et sorti dès la mi-temps

Fautif sur l’ouverture du score avec un contrôle raté, Sylla, dernière recrue hivernale du FCN, a vécu des débuts cauchemardesques. Kantari l’a remplacé dès la mi-temps, par Cozza. Au retour des vestiaires, le FCN a stoppé l’hémorragie sans parvenir à réduire le score malgré l’expulsion de Golovin.

Les Canaris n’avancent plus et restent à présent sur 5 défaites consécutives en championnat. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs 13 derniers matchs de Ligue 1 (à Marseille début janvier), pour un total de 5 points sur 39 possibles… Avant-dernier à 8 points du Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes se rapproche de plus en plus du précipice. Et Kantari de la sortie, alors qu’il vient à peine d’arriver ? La question pourrait bien se (re)poser ces prochains jours…