FC Nantes : c’est plié, l’AS Monaco a envoyé les Canaris les plus nuls de l’histoire en Ligue 2 !

La défaite hier soir sur le terrain de l’AS Monaco a encore un peu plus plongé le FC Nantes dans la crise. Une stat le prouve : le FCN est déjà condamné…

En encaissant trois buts en l’espace de cinq minutes, dont le premier suite à une grosse boulette de sa recrue Abakar Sylla, le FC Nantes s’est incliné hier soir sur le terrain de l’AS Monaco (1-3), où les Canaris d’Ahmed Kantari ont été incapables de réagir en deuxième mi-temps malgré la réduction du score de Fabien Centonze et l’expulsion d’Alexander Golovin. Les Canaris n’avancent plus et restent à présent sur 5 défaites consécutives en championnat. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs 13 derniers matchs de Ligue 1 (à Marseille début janvier), pour un total de 5 points sur 39 possibles… Avant-dernier à 8 points du Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes se rapproche de plus en plus du précipice.

Le pire bilan de l’histoire du FC Nantes

Deux stats terribles accablent les Canaris, elles sont délivrées par le compte @Statsdufoot sur X. La première, c’est que les Canaris ne comptent que 14 points après 22 journées de championnat, soit le faible total de leur histoire dans l’élite à ce stade de la saison. Et la deuxième, encore plus inquiétant, c’est qu’aucune équipe ne s’est maintenue en Ligue 1 avec un bilan aussi faible depuis l’instauration de la victoire à 3 points, lors de l’exercice 1994/95. Cette saison-là, le FC Nantes avait terminé champion de France avec 79 points…