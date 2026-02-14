À LA UNE DU 14 FéV 2026
FC Nantes : Pierre Ménès accable Kantari et fracasse les Kita

Par Laurent Hess - 14 Fév 2026, 12:00
La défaite hier soir sur le terrain de l’AS Monaco a encore un peu plus plongé le FC Nantes dans la crise. Pierre Ménès a de plus en plus de mal à croire à son maintien.

En encaissant trois buts en l’espace de cinq minutes, dont le premier suite à une grosse boulette de sa recrue Abakar Sylla, le FC Nantes s’est incliné hier soir sur le terrain de l’AS Monaco (1-3), où les Canaris d’Ahmed Kantari ont été incapables de réagir en deuxième mi-temps malgré la réduction du score de Fabien Centonze et l’expulsion d’Alexander Golovin. Les Canaris n’avancent plus et restent à présent sur 5 défaites consécutives en championnat. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs 13 derniers matchs de Ligue 1 (à Marseille début janvier), pour un total de 5 points sur 39 possibles… Avant-dernier à 8 points du Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes se rapproche de plus en plus du précipice, surtout qu’aucune équipe ne s’est maintenue en Ligue 1 avec un bilan aussi faible depuis l’instauration de la victoire à 3 points, lors de l’exercice 1994/95.

Ménès voit le FC Nantes chuter en Ligue 2

Dans son analyse du match, Pierre Ménès n’a pas pris de gants. « La bourde de Sylla a fait très mal et en 5 minutes c’était plié, la messe était dite alors que Monaco n’était pas flamboyant. Nantes a eu zéro occasion après l’expulsion de Golovin mais on a compris d’entrée avec la compo de Kantari qu’il y aurait zéro ambition de jouer. Il n’y a pas eu de réaction, la fin de match a été longue et pénible à regarder. Kantari a perdu 5 des 6 matchs matchs qu’il a disputés. La situation est catastrophique malgré un recrutement pléthorique, en tout cas quantitativement parce que qualitativement, ça reste à prouver. » Et à Ménès d’ajouter… « Le FC Nantes flirte avec la relégation depuis plusieurs saisons mais j’ai bien peur que cette année soit la bonne. Ce serait la conséquence d’une politique sportive qui n’a ni queue ni tête et d’une gestion qui n’a aucun sens. » Et bing !

