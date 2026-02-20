FC Nantes : Ahmed Kantari a un dernier atout dans sa poche !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le compte à rebours est lancé pour l’entraîneur du FC Nantes. Ce week-end, à la Beaujoire, Ahmed Kantari joue probablement sa survie sur le banc nantais face au Le Havre AC.

Avec un bilan alarmant d’1 victoire pour 6 défaites, la situation est devenue critique. Malgré un mercato ambitieux censé relancer la dynamique, les résultats ne suivent pas. Et dans un championnat où chaque point compte pour le maintien, la patience des dirigeants semble atteindre ses limites.

Un match couperet à la Beaujoire

Face au Havre, concurrent direct, le FC Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Une nouvelle contre-performance pourrait précipiter la fin de l’aventure Kantari.

Le paradoxe ? L’effectif n’a jamais semblé aussi armé pour lutter. Renforts offensifs, ajustements défensifs, profondeur de banc : sur le papier, les Canaris avaient de quoi redresser la barre.

Mais sur le terrain, le doute s’est installé. Manque d’efficacité, erreurs défensives, confiance en berne… Nantes avance sur un fil.

Centonze, la renaissance inattendue

Heureusement pour Kantari, un homme incarne aujourd’hui l’espoir : Fabien Centonze.

Longtemps mis de côté, presque “black-listé” au club, l’ancien joueur du FC Metz signe un retour spectaculaire. Quatre buts lors de ses sept derniers matchs : une efficacité impressionnante pour un joueur qui semblait en fin de cycle.

Sa projection offensive, son volume de jeu et surtout sa confiance retrouvée en font l’une des rares satisfactions nantaises ces dernières semaines.

L’avenir de Kantari suspendu à ses cadres

Le message est clair : Kantari joue sa tête, et il le sait. En repositionnant Centonze dans un rôle plus offensif et en lui accordant une totale confiance, le coach mise sur la dynamique individuelle pour provoquer un électrochoc collectif.

Dans ce genre de moment, un héros peut émerger. Centonze en a l’opportunité.

Dernière cartouche

La Beaujoire sera décisive.

Un succès relancerait totalement la saison et offrirait un sursis à Kantari.

Une défaite pourrait sceller son avenir.

Dans la tempête, le FC Nantes cherche un sauveur.

Et si le destin d’Ahmed Kantari se jouait sur le pied droit de Fabien Centonze ?