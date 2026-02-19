À LA UNE DU 19 FéV 2026
FC Nantes : un titulaire chouchou des supporters en froid avec Kantari et son staff ! 

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 22:00
💬 Commenter
Chidozie Awaziem (FC Nantes)
Si le FC Nantes ne décolle pas avec Ahmed Kantari, c’est peut-être aussi en raison d’un manque de connexion avec certains de ses joueurs.

L’heure n’est pas encore au règlement de comptes au FC Nantes mais cela commence sérieusement à y ressembler. Amoureux du club devant l’éternel, Emmanuel Merceron a ainsi dressé un récent état des lieux du club et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas croire au maintien des Canaris. 

Kantari, pire coach de l’histoire du FC Nantes ?

En cause ? Le manque de résultats d’Ahmed Kantari sur le banc depuis fin décembre 2025. « Il est le pire entraineur de l’histoire du FCN en termes de data, mais ni lui, ni Franck Kita ne semblent s’en rendre compte. Si le club le garde jusqu’en juin et qu’il plonge, il ne sera plus de la partie à Grenoble ou Rodez », indique celui qui est bien informé sur les arcanes de la Maison Jaune.

Awaziem en froid avec le staff des Canaris ?

L’insider ne donne pas que des points négatifs au FC Nantes mais une précision vaut le détour : selon lui, Chidozie Awaziem ne serait pas totalement en phase avec le staff de ce même Kantari. « Il ne s’entend pas avec le staff de Kantari mais il n’a pas un salaire si colossal, et il souhaite se poser. Avec la baisse contractuelle des salaires en cas de descente, il peut rester », développe-t-il. Pour mémoire, le défenseur nigérian est revenu au FC Nantes l’été dernier et reste l’un des maillots forts de la fébrile arrière-garde des Canaris. 

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

