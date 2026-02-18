Si Ahmed Kantari devrait être l’entraîneur assis sur le banc du FC Nantes face au Havre ce dimanche (17h15), ce serait en raison d’une petite guerre au sein de la famille Kita.

Le climat est plus que tendu au FC Nantes. Alors qu’Ahmed Kantari devrait bel et bien diriger les Canaris face au Havre ce dimanche (17h15), son avenir immédiat sur le banc reste au cœur d’une bataille familiale qui secoue le club depuis plusieurs semaines. Malgré un bilan très décevant – cinq défaites en six matches – l’entraîneur en poste conserve provisoirement sa place. Les supporters, eux, réclament un changement, rêvant d’un coach capable de redonner souffle et ambition à une équipe en difficulté en Ligue 1.

En ce sens, Pierre Aristouy serait plébiscité mais la réalité au sein du club est tout autre : c’est un véritable bras de fer entre Franck et Waldemar Kita qui bloque toute décision. Selon Emmanuel Merceron, la situation est délicate. « Ils ont repris hier (lundi) et Kantari est bien en place pour le Havre. Un nouvel entraîneur ? C’est plus compliqué que ça. Le père ne veut pas désavouer son fils. Ça ralentit voire bloque tout », explique l’insider sur X. Cette phrase résume à elle seule l’état d’esprit au sommet du FC Nantes : une décision sportive dépend désormais d’un affrontement familial, plutôt que de critères purement footballistiques.

Waldemar et Franck Kita s’opposent sur le cas du coach

Deux visions s’opposent clairement. Franck Kita continue de croire en Kantari et estime qu’il peut mener le club au maintien en Ligue 1. Il privilégie la stabilité et la confiance envers son entraîneur, malgré les mauvais résultats récents. Waldemar Kita, lui, serait plus ouvert à l’idée de chercher un remplaçant capable de relever l’équipe et de ramener un nouvel élan au FC Nantes. Cette divergence explique pourquoi aucune nomination n’a été annoncée et pourquoi Kantari reste provisoirement en poste.

C'est plus compliqué que ça. Le père ne veut pas désavouer son fils. ça ralentit voire bloque tout. — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) February 17, 2026

Le match contre le Havre s’annonce donc particulier. Non seulement pour le terrain et le classement en Ligue 1, mais aussi pour la tension qui règne dans les bureaux. Chaque résultat pourrait influencer le choix final et Kantari sait que ses jours sont comptés si les défaites s’enchaînent. Au FC Nantes, le vrai défi se joue autant dans les couloirs de La Beaujoire que sur la pelouse. Une nouveauté ?

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)