OM : Jérôme Rothen prend le FC Nantes pour fracasser les dirigeants marseillais et Beye

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 20:43
💬 Commenter
Jérôme Rothen se rendant aux obsèques de Rolland Courbis.
Dans une sortie virulente lors de son émission Rothen s’enflamme ce mardi soir, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots pour critiquer l’OM et ses acteurs clés, après un enchaînement de décisions sportives qu’il juge incompréhensibles.

Rothen dézingue les dirigeants marseillais

« Le football circus de Nantes et Kita a été transféré chez McCourt ou Longoria. C’est du grand n’importe quoi », a lancé Rothen, faisant référence au style de gestion et aux stratégies de FC Nantes, critiquant implicitement le président Waldemar Kita, et en les comparant à l’OM sous la direction de Frank McCourt et Pablo Longoria.

Rothen ne s’est pas arrêté là et a mis en cause certains choix, dont celui de McCourt de mettre en retrait les pouvoirs du président Longoria : « Il écarte Longoria, donc c’est Longoria le responsable ? C’est les fourbes du football. Tous ces faux-culs qui se disent “on est unis, on va mourir ensemble, lui c’est le meilleur…” »

Il a également ciblé Mehdi Benatia, qui a annoncé son départ avant de revenir sous l’impulsion de McCourt : « Benatia ? Je comprends pas comment tu peux faire un message sur tes réseaux et faire machine arrière. On est où ?! Tout ce que tu écris part en fumée ! »

« Beye, c’est du copinage comme plein de décisions à l’OM »

Mais Rothen ne se contente pas de pointer du doigt McCourt ou Benatia, car il a également attaqué Habib Beye, qui devrait s’asseoir sur le banc marseillais même s’il est bloqué par le Stade Rennais. « Beye, c’est du copinage comme plein de décisions à l’OM ! Même Abardonado et Papin ont plus de crédibilité si l’argument c’est juste qu’il connaît l’OM. C’est hallucinant d’être dans cette situation avec Beye quand on voit l’état du vestiaire rennais après son passage. ».

L’angle est clair : pour Rothen, ce qu’il observe à l’OM n’est que la continuation du « circus » qu’il dénonce depuis longtemps à Nantes, avec un mélange d’inefficacité et de faux-semblants qui, selon lui, fragilise l’équipe sur et en dehors du terrain.

