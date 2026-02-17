OM : le Stade Rennais reprend McCourt de volée pour l’arrivée de Beye

Ce mardi après‑midi, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) devait tenter une médiation entre le Stade Rennais et Habib Beye autour de la rupture de contrat de l’entraîneur, très courtisé par l’Olympique de Marseille. À 14h15, les deux parties se sont présentées devant l’instance, mais aucune conciliation n’a pu être trouvée, a indiqué RMC Sport. La procédure judiciaire se poursuit donc, sans accord pour l’instant.

L’ancien défenseur rennais, qui était sur le banc du club breton jusqu’au 9 février, conteste les conditions de son départ et réclame notamment des indemnités contractuelles importantes – jusqu’à 18 mois de salaire, incluant une éventuelle clause liée à une qualification européenne.

Cette étape est cruciale pour débloquer son avenir. En effet, Beye ne pourra être officiellement libéré de ses obligations avec Rennes et engager des négociations finales avec l’OM que lorsque la situation contractuelle sera réglée devant la LFP.

Rennes a jusqu’au 12 mars pour envoyer la lettre

Du côté d’Olympique de Marseille, la venue d’Habib Beye a été annoncée aux supporters par le propriétaire Frank McCourt pour remplacer Roberto De Zerbi sur le banc phocéen, avec un contrat court jusqu’à la fin de saison assorti d’une option en cas de qualification européenne. Mais force est de constater que l’Américain a été repris de volée, à distance…

Même si Rennes a un mois entre l’entretien préalable et la notification formelle de rupture – théoriquement jusqu’au 12 mars pour envoyer la lettre de licenciement – certaines sources proches de l’affaire estiment qu’il serait surprenant que le club breton retarde délibérément cet envoi, surtout dans un contexte où les deux clubs ont récemment signé une tribune commune pour améliorer le football français.

Pour l’heure, la fin du contrat de Beye avec Rennes n’est pas encore validée administrativement, ce qui retarde sa prise de fonction à Marseille. De plus, Franck Haise était censé être officialisé ce mercredi par le SRFC. L’issue de cette dispute pourrait tomber dans les prochaines semaines, voire dans les jours à venir, si les démarches juridiques évoluent rapidement.