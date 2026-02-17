OM : Xabi Alonso, Beye, nouveau président… McCourt fait d’énormes annonces aux supporters !

L’OM entre dans une phase charnière de son histoire récente. À l’occasion d’une réunion organisée ce mardi 17 février à la Commanderie avec des représentants de groupes de supporters, l’actionnaire du club Frank McCourt, accompagné de Medhi Benatia, a pris la parole pour lever le voile sur les intentions de la direction et tenter d’apaiser un climat devenu pesant.

Habib Beye, une arrivée imminente sur le banc marseillais

Selon les informations révélées par RMC Sport, McCourt a confirmé que l’arrivée de Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM était imminente. Seul obstacle restant : le feu vert de la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, afin de valider sa libération contractuelle avec Rennes.

L’ancien défenseur marseillais s’est montré particulièrement réceptif au projet. Conscient du contexte et de l’urgence sportive, Beye est prêt à relever le défi, même sur une mission de courte durée, ce qui a facilité les discussions.

Une piste Xabi Alonso vite abandonnée

Dans le même temps, McCourt a reconnu que l’OM avait étudié d’autres profils prestigieux, dont Xabi Alonso, ancien coach du Real Madrid. Mais l’instabilité actuelle du club n’a pas convaincu l’ancien international espagnol, peu enclin à s’engager dans un environnement aussi mouvant.

Benatia en renfort, Longoria en retrait

Lors de cet échange, Medhi Benatia a également confié avoir accepté de rester en poste « pour rendre service » au club et à McCourt, sans garantir sa présence au-delà de l’été prochain. Une situation transitoire, à l’image de celle de Pablo Longoria, maintenu en retrait du sportif mais conservé pour représenter l’OM au conseil d’administration de la LFP et dans certaines instances européennes.

McCourt a d’ailleurs annoncé qu’il chercherait prochainement à nommer un nouveau président, sans avancer de calendrier ni de nom.

Message aux supporters et ambitions sportives

Face aux tensions récentes, l’actionnaire américain n’a pas caché son malaise vis-à-vis des banderoles déployées samedi dernier au Vélodrome. Rappelant son investissement financier et personnel, McCourt a lancé un appel clair aux supporters : « J’ai besoin de vous et de vos encouragements ».

Sur le plan sportif, les objectifs ont été rappelés sans détour : une place sur le podium pour retrouver durablement la Ligue des champions, synonyme de stabilité, et une ambition assumée en Coupe de France, que McCourt a demandé aux joueurs d’aller chercher.

McCourt s’inscrit dans la durée

Enfin, Frank McCourt a tenu à écarter toute rumeur de vente. Il a affirmé son engagement à long terme à Marseille, assurant que l’OM n’était « absolument pas à vendre ». Une déclaration forte, destinée à rassurer un club et des supporters en quête de repères, de continuité… et de résultats.