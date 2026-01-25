À LA UNE DU 25 JAN 2026
[13:10]FC Nantes : les Kita déjà prêts à lourder Kantari en cas de défaite face à Nice ?
[12:51]Real Madrid : Liverpool fonce sur Xabi Alonso… qui a déjà donné sa réponse !
[12:27]OM Mercato : départ imminent pour Maupay, sa destination est connue !
[11:58]ASSE : c’est confirmé, Kilmer se réunit pour trancher l’avenir d’Horneland
[11:34]PSG Mercato : un titulaire de Luis Enrique au bord de la rupture, son avenir remis en cause ?
[11:20]Revue de presse : Genesio se confie, des problèmes personnels l’ont plombé au LOSC
[10:39]RC Lens : Udol en défense centrale, une statistique prouve que c’est une terrible idée !
[10:30]ASSE : la colère gronde, Tanenbaum est furax… Horneland sur un siège éjectable
[09:49]Real Madrid : Mbappé au cœur d’une polémique lunaire malgré son doublé contre Villarreal
[09:38]Stade Rennais Mercato : toujours espéré par Chelsea, Jacquet prend un gros avertissement
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Liverpool fonce sur Xabi Alonso… qui a déjà donné sa réponse !

Par William Tertrin - 25 Jan 2026, 12:51
💬 Commenter
Xabi Alonso (Real Madrid)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Liverpool bouge ses pions pour ramener Xabi Alonso sur son banc. L’ancien maestro du milieu (2004-2009), auréolé de son succès à Leverkusen, devient la priorité d’un club en quête d’une nouvelle identité.

Liverpool fonce sur Xabi Alonso pour ouvrir un nouveau chapitre

Déterminé à relancer sa dynamique après une transition difficile, Liverpool a initié des discussions officielles avec Xabi Alonso pour la saison prochaine, selon AS. Les dirigeants veulent miser sur un visage familier, capable d’incarner l’exigence et la culture d’Anfield. L’Espagnol, respecté pour son charisme et sa science du jeu, incarne la figure rêvée d’un projet ambitieux et durable sur la Mersey.

Un entraîneur courtisé : l’aura et l’exemple Leverkusen

Alonso, récemment limogé par le Real Madrid après un court passage, reste l’un des techniciens les plus prisés du marché européen. Au Bayer Leverkusen, son sens tactique et sa gestion collective ont marqué les esprits. Le Bayern Munich s’est cassé les dents sur le dossier, face à un entraîneur fidèle à ses principes et désireux de bâtir sur la durée.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Liverpool prépare l’après-Slot avec ambition et détermination

Après avoir investi plus de 480 millions d’euros lors du dernier mercato, Liverpool ne se contentera pas de l’instabilité actuelle. Les résultats décevants d’Arne Slot forcent les Reds à réfléchir déjà à la succession. Alonso coche toutes les cases pour piloter l’équipe vers une nouvelle ère de succès, dans le respect de la tradition maison comme de ses propres valeurs.

Xabi Alonso est emballé

De plus, selon AS, l’appel passé à l’entourage de l’entraîneur a reçu une réponse positive, ce qui rassure Liverpool. L’attrait d’Anfield et l’attente des fans pèsent dans la balance. L’homme a prouvé, à chaque étape de sa carrière, qu’il choisissait toujours avec discernement.

Liverpool mise gros pour écrire un nouveau chapitre avec Xabi Alonso. Derrière ce mouvement, c’est tout le futur d’un club mythique et la trajectoire d’un entraîneur visionnaire qui s’entrecroisent. La Mersey retient son souffle.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot