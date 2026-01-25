Real Madrid : Liverpool fonce sur Xabi Alonso… qui a déjà donné sa réponse !

Liverpool bouge ses pions pour ramener Xabi Alonso sur son banc. L’ancien maestro du milieu (2004-2009), auréolé de son succès à Leverkusen, devient la priorité d’un club en quête d’une nouvelle identité.

Liverpool fonce sur Xabi Alonso pour ouvrir un nouveau chapitre

Déterminé à relancer sa dynamique après une transition difficile, Liverpool a initié des discussions officielles avec Xabi Alonso pour la saison prochaine, selon AS. Les dirigeants veulent miser sur un visage familier, capable d’incarner l’exigence et la culture d’Anfield. L’Espagnol, respecté pour son charisme et sa science du jeu, incarne la figure rêvée d’un projet ambitieux et durable sur la Mersey.

Un entraîneur courtisé : l’aura et l’exemple Leverkusen

Alonso, récemment limogé par le Real Madrid après un court passage, reste l’un des techniciens les plus prisés du marché européen. Au Bayer Leverkusen, son sens tactique et sa gestion collective ont marqué les esprits. Le Bayern Munich s’est cassé les dents sur le dossier, face à un entraîneur fidèle à ses principes et désireux de bâtir sur la durée.

Liverpool prépare l’après-Slot avec ambition et détermination

Après avoir investi plus de 480 millions d’euros lors du dernier mercato, Liverpool ne se contentera pas de l’instabilité actuelle. Les résultats décevants d’Arne Slot forcent les Reds à réfléchir déjà à la succession. Alonso coche toutes les cases pour piloter l’équipe vers une nouvelle ère de succès, dans le respect de la tradition maison comme de ses propres valeurs.

Xabi Alonso est emballé

De plus, selon AS, l’appel passé à l’entourage de l’entraîneur a reçu une réponse positive, ce qui rassure Liverpool. L’attrait d’Anfield et l’attente des fans pèsent dans la balance. L’homme a prouvé, à chaque étape de sa carrière, qu’il choisissait toujours avec discernement.

Liverpool mise gros pour écrire un nouveau chapitre avec Xabi Alonso. Derrière ce mouvement, c’est tout le futur d’un club mythique et la trajectoire d’un entraîneur visionnaire qui s’entrecroisent. La Mersey retient son souffle.