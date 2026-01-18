Real Madrid : les joueurs sous le choc, Xabi Alonso vers un incroyable rebond ?

Le vestiaire du Real Madrid traverse une zone de turbulence rare. Marqués par une élimination en Coupe du Roi, les joueurs ont vécu un retour glaçant sous les sifflets du Santiago Bernabéu hier soir. Xabi Alonso, lui, aurait déjà une piste pour rebondir. Et pas n’importe laquelle…

Humiliés en Coupe du Roi par Albacete, pensionnaire de deuxième division, le Real Madrid a vécu une semaine éprouvante. Au moment de retrouver leur public pour affronter Levante, l’objectif était clair : se relancer, filtrer les doutes. La victoire 2-0, impulsée notamment par Kylian Mbappé, ne suffira pourtant pas à réparer les plaies ouvertes par l’élimination. Malgré ce succès, l’ambiance s’est avérée plus que pesante, loin de l’euphorie habituelle du Bernabéu lors d’une large victoire. Le Santiago Bernabéu n’a pas attendu pour faire entendre sa colère. Des sifflets nourris ont accueilli certains cadres, particulièrement Vinicius Jr, cible de l’agacement grandissant d’une partie du public. Le stade s’est transformé en théâtre d’une hostilité rare.

Vinicius et ses coéquipiers, déstabilisés et déçus

Vinicius Jr, visiblement ébranlé, a longuement erré, perdu dans ses pensées après le match. Alvaro Arbeloa a tenté de temporiser publiquement : l’exigence du club était rappelée, mais le choc reste vif. Selon les médias ibériques dont la COPE, plusieurs joueurs ont avoué ne pas s’attendre à une telle hostilité et ressentir une forme de solitude, comme si l’équipe ne méritait plus le soutien en période de doute. La fracture est désormais tangible : au sein du vestiaire, une phrase revient en boucle, signe d’un fossé qui se creuse — « si tu n’applaudis que dans les moments de gloire, tu n’as jamais vraiment été des nôtres ». Tristesse, surprise et déception rythment les échanges entre joueurs, chacun cherchant à comprendre ce divorce émotionnel avec sa propre base. Désormais, la question se pose ouvertement : assiste-t-on à une crise passagère ou au début d’un malaise structurel ?

Xabi Alonso dans le viseur de Liverpool

Et pendant ce temps, du côté de l’Angleterre, le nom de Xabi Alonso revient avec insistance pour un rebond à Liverpool. Les Reds seraient en effet entré en contact avec l’entourage du Basque, l’avenir d’Arne Slot ne tenant plus qu’à un fil malgré un regain de forme de l’équipe depuis quelques semaines. Et Xabi Alonso ne serait pas du tout insensible à l’intérêt de Liverpool, un club qu’il connait bien et qu’il rêverait de retrouver en tant qu’entraîneur. A suivre…