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FRANCE

Revue de presse espagnole : Flick règle son avenir au FC Barcelone, Mbappé conspué au Real Madrid

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 11:00
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Hansi Flick (FC Barcelone)

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 22 avril 2026. 

MARCA : « La Liga n’est pas terminée »

La victoire du Real Madrid contre Alaves (2-1) ne permet pas au FC Barcelone d’être sacré en Liga. Une rencontre marquée par les sifflets à l’encontre de Kylian Mbappé, juste avant la mi-temps, après avoir manqué une grosse occasion. Plus tôt dans la rencontre, il avait déjà été pris à partie malgré un but.

SPORT : « Rénovation et Ligue des Champions »

Hansi Flick a confirmé sa prolongation à venir sur le banc du FC Barcelone : « Mon objectif est de renouveler mon contrat. Ce sera la dernière étape de ma carrière. J’ai de très bonnes impressions, je souhaite prolonger mon contrat, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Je sens que tout l’environnement ici constitue la meilleure étape de ma carrière. Ma famille est très heureuse, mon staff aussi, tout se passe très bien. C’est fantastique de voir tout ça. Un club comme le Barça a le rêve de remporter la Ligue des Champions, il faut se battre ensemble pour ça et l’année prochaine, on va réessayer. »

MUNDO DEPORTIVO : « Oui, je veux prolonger »

Si la prolongation à venir de Flick occupe les esprits, le dossier Alessandro Bastoni est également sur la table au FC Barcelone. Le défenseur italien de l’Inter Milan se rapproche lentement mais sûrement du club catalan.

AS : « Pardon ! »

Le grand pardon est lancé par les joueurs du Real Madrid après la saison blanche qui attend les Merengue. Même Vinicius Junior s’est mis à genou pou demander grâce aux supporters du club espagnol.

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