Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Suivi de longue date par le PSG au mercato, Julián Álvarez aurait pris une décision claire pour son avenir. L’attaquant de l’Atlético de Madrid donnerait sa priorité au FC Barcelona.

Le feuilleton semble prendre une direction inattendue pour le PSG. Ciblé depuis plusieurs mois par le Paris Saint-Germain, Julián Álvarez serait désormais plus proche d’un choix fort pour son avenir. Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030, l’attaquant argentin ne ferme pas la porte à un départ, mais sa destination privilégiée semble se dessiner.

Le FC Barcelone en pole pour Alvarez

Selon Mundo Deportivo, le joueur donnerait aujourd’hui sa priorité au FC Barcelona plutôt qu’à d’autres pistes européennes, notamment le PSG ou encore Arsenal FC. Un choix guidé par un projet sportif qui le séduit davantage, alors que le club catalan cherche activement un successeur à Robert Lewandowski sur le

Le Barça s’est d’ailleurs fixé une enveloppe claire : environ 100 millions d’euros pour recruter son futur numéro 9. Une somme importante, mais encadrée dans une stratégie de reconstruction offensive. Reste désormais à savoir si l’Atlético acceptera d’ouvrir la porte à une vente, et dans quelles conditions. Le club madrilène n’a aucune obligation de céder son joueur, tant son contrat court sur la durée.

Le PSG relégué en second plan

Pour le Paris Saint-Germain, cette tendance représente un coup dur dans un dossier pourtant suivi de près. Paris faisait partie des clubs les plus attentifs à la situation de l’Argentin, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs et de s’intégrer dans différents systèmes.

Mais dans la hiérarchie actuelle des préférences du joueur, le projet parisien semble désormais derrière celui de la Catalogne. De son côté, Julián Álvarez continue de laisser planer le doute sur son avenir, sans fermeture définitive ni confirmation officielle. Une posture qui maintient la tension autour de son cas à l’approche du mercato estival.

Un dossier encore loin d’être terminé

Entre volonté du joueur, position de l’Atlético et contraintes financières du Barça, le dossier reste complexe. Mais une tendance claire se dégage : le PSG n’est plus en tête de la course. Et dans ce type de feuilleton, un simple changement de priorité peut suffire à tout faire basculer.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League