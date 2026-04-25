PSG Mercato : le Real Madrid reprend espoir pour Vitinha grâce à un coup très tordu

Si le transfert de Vitinha au Real Madrid semblait impossible à réaliser, l’agent du joueur pourrait jouer un vilain tour au PSG.

Le mercato pourrait bien s’enflammer autour de Vitinha. Selon des informations relayées par le média espagnol El Nacional, l’agent du milieu portugais du PSG, Jorge Mendes, aurait demandé au club parisien de rester ouvert à des négociations avec le Real Madrid concernant un possible transfert du joueur.

Le club madrilène surveille de très près la situation du milieu portugais. Déjà apprécié depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement et le staff technique, Vitinha est considéré comme un profil idéal pour renforcer l’entrejeu merengue. Son intelligence de jeu, sa qualité de passe et sa capacité à gérer le tempo en font une cible crédible pour reconstruire le milieu du Real Madrid, notamment dans un contexte de transition générationnelle.

Un transfert estimé à plus de 100 millions d’euros

Toujours selon El Nacional, toute opération serait toutefois extrêmement coûteuse. Le PSG ne compte pas brader son joueur et pourrait exiger plus de 100 millions d’euros pour envisager une ouverture des discussions.

Le club parisien considère Vitinha comme un élément central de son projet sportif et ne souhaite pas se séparer facilement de l’international portugais, sous contrat longue durée.

Jorge Mendes, un rôle clé dans le dossier

L’agent portugais, connu pour son influence sur le marché européen, jouerait un rôle majeur dans ce dossier. Jorge Mendes chercherait à maintenir une relation fluide entre toutes les parties et à explorer les opportunités possibles pour son client, sans pour autant forcer un départ immédiat.

Son intervention pourrait cependant relancer un dossier que le Real Madrid suit déjà depuis plusieurs mois.

Le PSG reste ferme sur sa position

En interne, le Paris Saint-Germain n’aurait aucune intention de vendre facilement son milieu de terrain. Vitinha est un élément essentiel du système parisien et fait partie des joueurs jugés “intouchables” par la direction sportive.

Mais dans un mercato toujours imprévisible, l’implication d’un club comme le Real Madrid et d’un agent comme Jorge Mendes suffit souvent à maintenir la tension autour d’un dossier. L’intérêt madrilène, combiné à l’ouverture évoquée par l’entourage du joueur, pourrait transformer ce dossier en l’un des gros feuilletons du mercato à venir.