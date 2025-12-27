PSG Mercato : Vitinha a déjà donné sa réponse au Real Madrid… et s’ouvre à un autre club

Au moment où le mercato anime la scène footballistique européenne, Vitinha a pris la parole pour dévoiler ses intentions et balayer les doutes. Sacré « personnalité de l’année » par A Bola après une saison aboutie, le milieu portugais signe une prise de position forte sur son futur au Paris Saint-Germain, alors qu’un nouvel intérêt du Real Madrid vient d’être révélé.

Vitinha, élu personnalité de l’année 2025

Son année 2025 restera gravée : auteur d’une campagne solide dans l’entrejeu parisien, le joueur de 25 ans décroche le titre de personnalité de l’année remis par ses pairs au Portugal. Sa constance et sa faculté à dicter le tempo du PSG n’ont laissé personne indifférent.

Avec 23 rencontres disputées cette saison, 5 buts et 8 passes décisives, Vitinha a prouvé qu’il était bien plus qu’un simple relais, incarnant le liant entre défense et attaque. Avec 81% de titularisations et plus de 1800 minutes sur les pelouses, il s’impose comme un pilier du collectif parisien, étoffant encore un parcours démarré très tôt au FC Porto, puis prolongé dans la Ville Lumière.

Vitinha sous Pep Guardiola un jour ?

Interrogé sur ses ambitions et les rumeurs qui bruissent à chaque période de transferts, Vitinha a tenu à mettre les choses au clair. « Je suis très heureux où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique » confie-t-il, fermant la porte à un départ imminent, tout en s’ouvrant à Pep Guardiola et Manchester City : « Un autre coach ? Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Je pense que son style de jeu est exactement très similaire à celui de Luis Enrique, dans la même philosophie, et au mien. Donc, je serais très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui. Mais je suis très bien là où je suis ! ».

Dans l’ombre des grands feuilletons du marché, la déclaration du Portugais tranche : pas question de céder aux sirènes du mercato, alors que son contrat court jusqu’en 2029.

Une année pleine de certitudes pour Paris

2025 a marqué l’envol définitif du milieu portugais, devenu un moteur dans l’entrejeu du PSG. Sa progression est aussi visible sur le marché : sa valeur, jadis estimée à 1,5 million d’euros au sein de la réserve de Porto, il tutoie désormais les sommets avec une valeur de 110 millions d’euros.

En équipe nationale comme en club, Vitinha démontre une régularité exemplaire. Déjà 35 sélections sous le maillot portugais et une capacité à s’adapter à tous les registres du milieu. Son engagement et sa passion pour le club résonnent alors comme une garantie de sérénité au cœur du projet parisien, à un moment où la stabilité est précieuse.