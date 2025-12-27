À LA UNE DU 27 DéC 2025
[11:31]OL Mercato : une ancienne cible du Stade Rennais à Lyon cet hiver, Fonseca balaye l’idée !
[10:48]OM Mercato : Greenwood bientôt parti, son remplaçant déjà identifié ?
[10:20]PSG Mercato : Paris prêt à lâcher Vitinha au Real Madrid… en échange de Vinicius ?
[09:49]Revue de presse espagnole : Mbappé explose au Real Madrid, Lewandowski règle son avenir au FC Barcelone
[09:28]Ligue 1 : L’Équipe dévoile son équipe type 2025, 1 seul joueur de l’OM au milieu des 10 du PSG
[09:16]PSG : Regragui officialise la date du grand retour d’Hakimi, le Maroc est en folie
[09:01]FC Nantes Mercato : les Kita peuvent oublier cette piste, la Premier League se jette dessus
[08:43]OM Mercato : grosse offre pour la priorité de l’hiver, De Zerbi s’est pris un énorme revers
[08:19]PSG Mercato : un pilier de l’équipe de France à Paris, une offre XXL a été envoyée !
[08:02]ASSE Mercato : l’enveloppe hivernale de Kilmer dévoilée, Stassin et Davitashvili menacés !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Paris prêt à lâcher Vitinha au Real Madrid… en échange de Vinicius ?

Par William Tertrin - 27 Déc 2025, 10:20
💬 Commenter
Vitinha (PSG)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato s’annonce brûlant à Madrid. Derrière la façade des trophées, le Real nourrit une ambition nouvelle : attirer Vitinha, l’architecte du jeu parisien, dès l’été prochain. Une opération complexe, qui ne prendra forme qu’en cas de départ de Vinicius, aujourd’hui plongé dans le doute. Plongée dans une manœuvre madrilène pleine d’incertitudes mais aussi de promesses, où chaque décision pourrait bouleverser l’équilibre des géants européens.

Vinicius à l’heure du doute : un départ pour ouvrir la voie ?

Au Real Madrid, l’ambiance a radicalement changé autour de Vinicius. Sifflé samedi dernier par une partie du Bernabeu et de plus en plus pointé du doigt pour ses performances mitigées (5 buts, 8 passes décisives en 24 matchs cette saison), l’attaquant brésilien n’échappe plus aux critiques. Sa récente décision de retirer le maillot merengue de sa photo de profil Instagram, quelques jours après ces sifflets, alimente les spéculations sur une possible rupture. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027 et qui n’a toujours pas prolongé, laisserait un vide mais aussi une manne financière considérable.

Madrid n’écarte plus l’idée d’une vente imminente—un virage stratégique qui bouleverserait sa ligne offensive, mais offrirait aussi de solides arguments pour préparer l’avenir. Objectif affiché : régénérer le cœur du jeu avec un profil créatif et dynamique, en misant sur un transfert majeur dès l’été prochain.

Vitinha séduit Madrid… le PSG prêt à récupérer Vinicius ?

Et le profil de Vitinha s’impose comme une cible prioritaire pour venir compenser un départ de Vinicius qui s’annoncerait retentissant, comme le rapporte la Cadena Ser. Devenu le métronome du PSG depuis son transfert en 2022, élu récemment sur le podium du Ballon d’Or, il affiche une progression vertigineuse de sa valeur – estimée à 110 M€ fin 2025. Titulaire indiscutable (81% des matchs), omniprésent dans la récupération comme dans la construction offensive, le Portugais coche toutes les cases du joueur incontournable à Madrid, même si l’intérêt n’est pas nouveau.

Et le Real pourrait s’offrir Vitinha pour une somme plutôt abordable, étant donné qu’une clause présente dans son contrat permettrait un départ en échange d’une offre de 90 M€. Récemment, Vitinha a d’ailleurs ouvert la porte à un transfert… au FC Porto quand le moment sera venu, évidemment en fin de carrière. Mais pourquoi pas imaginer le Portugais passer un petit cap dans sa carrière, dans un club qui, dans son histoire, est un véritable mastodonte du football.

Dans ce cas, pourquoi pas imaginer un échange entre Vitinha et Vinicius, qui a déjà été associé à plusieurs reprises au PSG ? En cas de départ de Barcola, voire de Dembélé l’été prochain, il faudra un nouveau joueur digne de ce nom en attaque, et le Brésilien pourrait se relancer dans la capitale, même si ses états d’âme devront être très contrôlés par Luis Enrique. On peut dire que sa valeur réelle a quand même un peu diminué sur ces derniers mois, tandis que celle de Vitinha a justement explosé, rendant le deal gagnant-gagnant. Il faudra quand même surveiller l’intérêt grandissant de l’Arabie saoudite pour Vinicius, qui est prête à faire des offres démentielles.

Les enjeux pour le PSG et le Real Madrid

Ce potentiel transfert s’annonce comme une bataille acharnée sur plusieurs fronts. Le Real verrait dans la vente de Vinicius le levier à même de financer l’arrivée de Vitinha, tout en dynamisant son entrejeu. Mais Paris a de solides arguments pour retenir sa pépite, à commencer par un contrat jusqu’en 2029 et un statut de cadre inamovible dans son effectif.

Pour le PSG, céder un joueur de la stature de Vitinha reviendrait à repenser toute l’identité du milieu de terrain, alors même que le club mise ouvertement sur la montée en puissance et la polyvalence de son international portugais. À Madrid, l’opération symboliserait un nouveau départ, mais aussi une prise de risque majeure dans ce mercato ultra-compétitif.

PSGReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Real Madrid