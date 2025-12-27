PSG Mercato : Paris prêt à lâcher Vitinha au Real Madrid… en échange de Vinicius ?

Le mercato s’annonce brûlant à Madrid. Derrière la façade des trophées, le Real nourrit une ambition nouvelle : attirer Vitinha, l’architecte du jeu parisien, dès l’été prochain. Une opération complexe, qui ne prendra forme qu’en cas de départ de Vinicius, aujourd’hui plongé dans le doute. Plongée dans une manœuvre madrilène pleine d’incertitudes mais aussi de promesses, où chaque décision pourrait bouleverser l’équilibre des géants européens.

Vinicius à l’heure du doute : un départ pour ouvrir la voie ?

Au Real Madrid, l’ambiance a radicalement changé autour de Vinicius. Sifflé samedi dernier par une partie du Bernabeu et de plus en plus pointé du doigt pour ses performances mitigées (5 buts, 8 passes décisives en 24 matchs cette saison), l’attaquant brésilien n’échappe plus aux critiques. Sa récente décision de retirer le maillot merengue de sa photo de profil Instagram, quelques jours après ces sifflets, alimente les spéculations sur une possible rupture. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027 et qui n’a toujours pas prolongé, laisserait un vide mais aussi une manne financière considérable.

Madrid n’écarte plus l’idée d’une vente imminente—un virage stratégique qui bouleverserait sa ligne offensive, mais offrirait aussi de solides arguments pour préparer l’avenir. Objectif affiché : régénérer le cœur du jeu avec un profil créatif et dynamique, en misant sur un transfert majeur dès l’été prochain.

Vitinha séduit Madrid… le PSG prêt à récupérer Vinicius ?

Et le profil de Vitinha s’impose comme une cible prioritaire pour venir compenser un départ de Vinicius qui s’annoncerait retentissant, comme le rapporte la Cadena Ser. Devenu le métronome du PSG depuis son transfert en 2022, élu récemment sur le podium du Ballon d’Or, il affiche une progression vertigineuse de sa valeur – estimée à 110 M€ fin 2025. Titulaire indiscutable (81% des matchs), omniprésent dans la récupération comme dans la construction offensive, le Portugais coche toutes les cases du joueur incontournable à Madrid, même si l’intérêt n’est pas nouveau.

Et le Real pourrait s’offrir Vitinha pour une somme plutôt abordable, étant donné qu’une clause présente dans son contrat permettrait un départ en échange d’une offre de 90 M€. Récemment, Vitinha a d’ailleurs ouvert la porte à un transfert… au FC Porto quand le moment sera venu, évidemment en fin de carrière. Mais pourquoi pas imaginer le Portugais passer un petit cap dans sa carrière, dans un club qui, dans son histoire, est un véritable mastodonte du football.

Dans ce cas, pourquoi pas imaginer un échange entre Vitinha et Vinicius, qui a déjà été associé à plusieurs reprises au PSG ? En cas de départ de Barcola, voire de Dembélé l’été prochain, il faudra un nouveau joueur digne de ce nom en attaque, et le Brésilien pourrait se relancer dans la capitale, même si ses états d’âme devront être très contrôlés par Luis Enrique. On peut dire que sa valeur réelle a quand même un peu diminué sur ces derniers mois, tandis que celle de Vitinha a justement explosé, rendant le deal gagnant-gagnant. Il faudra quand même surveiller l’intérêt grandissant de l’Arabie saoudite pour Vinicius, qui est prête à faire des offres démentielles.

Les enjeux pour le PSG et le Real Madrid

Ce potentiel transfert s’annonce comme une bataille acharnée sur plusieurs fronts. Le Real verrait dans la vente de Vinicius le levier à même de financer l’arrivée de Vitinha, tout en dynamisant son entrejeu. Mais Paris a de solides arguments pour retenir sa pépite, à commencer par un contrat jusqu’en 2029 et un statut de cadre inamovible dans son effectif.

Pour le PSG, céder un joueur de la stature de Vitinha reviendrait à repenser toute l’identité du milieu de terrain, alors même que le club mise ouvertement sur la montée en puissance et la polyvalence de son international portugais. À Madrid, l’opération symboliserait un nouveau départ, mais aussi une prise de risque majeure dans ce mercato ultra-compétitif.