Le Parisien Vitinha serait l’une des priorités de l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, pour renforcer le poste de milieu défensif. Mais le PSG ne lâchera pas le Portugais si facilement…

🟧 Piste crédible

Depuis qu’il a débarqué à Madrid, début juin, entre la fin de la Liga et le début du Mondial des Clubs, Xabi Alonso a fait un constat : il manque au Real un milieu défensif de premier plan. Un Xabi Alonso, quoi. Ou un Casemiro. Aurélien Tchouaméni n’est pas assez rigoureux, pas régulier pour incarner cette sentinelle qui, en plus de faire office de première digue aux assauts adverses, doit orienter le jeu de son équipe. C’est pourquoi l’ancien coach du Bayer Leverkusen a réclamé un renfort à sa direction. Le souci, c’est qu’un joueur aussi bon ne se trouve pas facilement…

Vitinha libre en échange de 90 M€ l’été prochain ?

Le Real Madrid et Xabi Alonso ont deux noms en tête : Rodri et Vitinha. Deux joueurs évoluant dans des clubs dopés financièrement par un Etat de la péninsule arabique. Pour l’un comme pour l’autre, il va donc falloir se montrer malin. Et attendre 2026 à chaque fois. Car dans un an, l’Espagnol ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat avec Manchester City. Alors que le Portugais, lui, a une clause dans son contrat qui permet un départ en échange d’une offre de 90 M€.

Marca, qui annonce l’existence de cette clause, n’est visiblement pas au courant qu’elles sont interdites en France. Il doit s’agir d’un gentleman agreement. Que le PSG ne sera donc pas obligé de respecter s’il reçoit une offre de 90 M€ du Real dans un an. Mais le plan de la Maison Blanche est donc clair : attendre l’été prochain pour savoir qui de Rodri ou de Vitinha. Vu que l’ancien de l’Atlético est à nouveau blessé, lui qui sort à peine d’une rupture des ligaments croisés, le Portugais, jamais touché, a de grandes chances d’être l’heureux élu…

« Le coup d’œil de But FC »

« Le Real Madrid n’a pas intégré la leçon du feuilleton Mbappé : si le PSG ne veut pas vendre l’un de ses joueurs, il le garde. Et comme Vitinha est l’un des chouchous de Luis Enrique, il risque fort de rester en France jusqu’à la fin de son contrat, en 2029… »