Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a plusieurs objectifs en tête. Au niveau individuel, il entend conserver son trophée de Pichichi, ce qui serait une première depuis Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé a repris l’entraînement avec le Real Madrid lundi. Il a pu bénéficier de trois semaines pleines de vacances, ce qui ne lui était pas arrivé depuis plus de deux ans. L’attaquant était tellement usé mentalement et physiquement que le staff merengue lui a préconisé dix jours de coupure totale, avant de faire une heure et demi de travail quotidien. Selon L’Equipe, il a scrupuleusement suivi ce programme puisqu’il est revenu très affuté. Les préparateurs physiques du staff de Xabi Alonso ont été impressionnés par sa forme.

Aucun Merengue sacré deux fois d’affilée Pichichi depuis CR7

Pour la saison qui arrive, le natif de Bondy a plusieurs objectifs en tête, selon L’Equipe. Au niveau collectif, il veut bien évidemment tout gagner. Au niveau individuel, il a pour ambition d’améliorer son association avec Vinicius Jr. Et surtout de conserver sa couronne de Pichichi, lui qui a inscrit 31 buts en 34 matches de Liga avec le Real Madrid (46 toutes compétitions confondues, ce qui lui a permis d’être sacré Soulier d’Or). Et mine de rien, ce sera un sacré exploit car aucun Merengue n’y est parvenu depuis Cristiano Ronaldo en 2014 et 2015 !

Pour l’aider à atteindre cet objectif, Xabi Alonso l’a désigné tireur de pénaltys pour la saison à venir. Ce qui devrait grandement l’aider à au moins atteindre son total de buts de la saison dernière, le Real Madrid étant, avec le FC Barcelone, l’une des équipes se voyant accorder le plus de pénaltys en Liga…