OL : Fonseca a déjà un grief à l’encontre de Greif !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : cette saison, Kylian Mbappé vise un record de Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé se saluant lors de Portugal-France à l'Euro 2024.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a plusieurs objectifs en tête. Au niveau individuel, il entend conserver son trophée de Pichichi, ce qui serait une première depuis Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé a repris l’entraînement avec le Real Madrid lundi. Il a pu bénéficier de trois semaines pleines de vacances, ce qui ne lui était pas arrivé depuis plus de deux ans. L’attaquant était tellement usé mentalement et physiquement que le staff merengue lui a préconisé dix jours de coupure totale, avant de faire une heure et demi de travail quotidien. Selon L’Equipe, il a scrupuleusement suivi ce programme puisqu’il est revenu très affuté. Les préparateurs physiques du staff de Xabi Alonso ont été impressionnés par sa forme.

Aucun Merengue sacré deux fois d’affilée Pichichi depuis CR7

Pour la saison qui arrive, le natif de Bondy a plusieurs objectifs en tête, selon L’Equipe. Au niveau collectif, il veut bien évidemment tout gagner. Au niveau individuel, il a pour ambition d’améliorer son association avec Vinicius Jr. Et surtout de conserver sa couronne de Pichichi, lui qui a inscrit 31 buts en 34 matches de Liga avec le Real Madrid (46 toutes compétitions confondues, ce qui lui a permis d’être sacré Soulier d’Or). Et mine de rien, ce sera un sacré exploit car aucun Merengue n’y est parvenu depuis Cristiano Ronaldo en 2014 et 2015 !

Pour l’aider à atteindre cet objectif, Xabi Alonso l’a désigné tireur de pénaltys pour la saison à venir. Ce qui devrait grandement l’aider à au moins atteindre son total de buts de la saison dernière, le Real Madrid étant, avec le FC Barcelone, l’une des équipes se voyant accorder le plus de pénaltys en Liga…

LigaReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet