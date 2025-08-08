Avant que ne débutent les choses sérieuses sur le terrain, le FC Barcelone a remporté un bras de fer avec le Real Madrid à propos d’une nomination polémique au sein du comité arbitral.

La Liga 2025-26 débutera le vendredi 15 août par un Gérone-Rayo Vallecano. Le FC Barcelone entrera en lice le lendemain avec un déplacement à Majorque. Le Real Madrid, lui, commencera le mardi 19 avec la réception de l’Osasuna Pampelune. Après une saison 2024-25 marquée par la domination écrasante des Blaugranas, vainqueurs du triplé national, la Maison Jaune va vouloir prendre sa revanche. C’est la mission confiée à son nouveau entraîneur, Xabi Alonso. Mais en attendant l’explication sur les terrains, le duel entre les deux géants a vu une première victoire du Barça.

Alonso a préféré démissionner

Cette victoire, c’est la démission de Chema Alonso. Il y a deux semaines, la nomination de cet ancien hacker au sein du comité arbitral de la Fédération avait beaucoup fait parler. Car Alonso ne s’en cache pas, il est un grand supporter du Real Madrid. Les dirigeants barcelonais se sont évidemment indignés de cette arrivée, eux qui regrettent déjà la pression hallucinante que les Merengue infligent aux arbitres via les vidéos à charge de leur chaîne. Mais, bonne nouvelle pour le FCB, Chema Alonso a décidé de démissionner jeudi soir !

L’ex-hacker devait avoir un rôle de conseil pour les arbitres concernant leur communication sur les réseaux sociaux. Un rôle secondaire qui ne valait pas autant de polémiques. Son départ permet d’aborder la nouvelle saison dans un climat un peu plus serein…