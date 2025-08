Real Madrid : un nouveau numéro 9 chez les Merengues ! 

Xabi Alonso a tranché : c’est Gonzalo Garcia qui portera le légendaire numéro 9 du Real Madrid cette saison. Le jeune Espagnol, révélation du Mondial des Clubs, a grillé la priorité à Endrick, en difficulté depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

La lutte pour le rôle de doublure de Kylian Mbappé a tourné à l’avantage de Gonzalo Garcia. Le canterano, surnommé « Golzalo » pour son efficacité devant le but, a séduit le staff madrilène par ses qualités techniques, sa mobilité et surtout son état d’esprit irréprochable. Selon Marca, ses performances estivales ont convaincu Xabi Alonso de miser sur lui pour cette nouvelle saison.

De son côté, Endrick vit un été compliqué. Entre blessures à répétition et première année mitigée à Madrid, le prodige brésilien peine à enchaîner. La direction avait envisagé un prêt pour relancer sa progression, avec la Real Sociedad en pole. Mais son physique fragile et sa volonté de rester dans la capitale ont bloqué l’opération. Résultat : il restera au Real, mais avec un rôle plus secondaire et le numéro 16 qu’il affectionne.

Le Real Madrid avait initialement prévu de se séparer d’un des deux jeunes attaquants pour leur offrir du temps de jeu ailleurs. Finalement, Xabi Alonso devra composer avec les deux dans son effectif. Pour Garcia, cette opportunité est en or : il portera le mythique numéro 9, symbole de confiance et de responsabilité. Endrick, lui, va devoir cravacher pour inverser la tendance.