PSG : Laporta (FC Barcelone) défie ouvertement Paris pour la Champions League !

Dans une interview, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré vouloir voir son équipe croiser le fer avec le PSG cette saison en Champions League pour savoir qui est le meilleur.

Si le triomphe du PSG en Champions League la saison passée n’a pas fait un pli, la finale n’a pas opposé les deux meilleures équipes de 2024-25. Ce qui arrive souvent. Paris avait sa place à l’Allianz Arena mais l’Inter Milan, massacré 5-0 par les hommes de Luis Enrique, non. C’est plutôt le FC Barcelone, autre équipe sensation de la saison, qui aurait mérité de faire le voyage en Bavière. Mais les Nerazzurri ont sorti les Blaugranas en demies au terme de deux matches homériques (3-3 ; 3-4 a.p.) et de quelques décisions arbitrales litigieuses.

C’est peu dire que les Barcelonais ont encore en travers de la gorge de ne pas avoir atteint la finale de la C1. D’ailleurs, leur président, Joan Laporta, vient de défier ouvertement le PSG au cours d’une interview accordée aux médias du FCB : Laporta : « Le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Ils ont remporté la Ligue des champions et le championnat de France. Ils pratiquent un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous n’avons pas pu jouer contre eux ».

« Nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées »

« C’est un match de football que le monde attendait, car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Nous espérons jouer contre eux cette saison pour savoir lequel est le meilleur. Avec tout le respect que je dois à tous les autres clubs, car peut-être qu’un autre club émergera cette saison qui joue un bon football. Mais en termes de football, tous ceux qui aiment ce jeu ont dit la saison dernière que Barcelone et Paris étaient les deux équipes en meilleure forme et qui jouaient le meilleur football au monde. »

« Je tiens à féliciter le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, pour l’organisation d’un nouveau format qui améliorera le niveau de compétition. Ceferin est un homme compétent qui comprend le football. Je pense aussi qu’il apprécie ce tournoi, et il aimerait certainement regarder un match comme Paris Saint-Germain contre Barcelone, que ce soit à la télévision ou en direct. J’espère que cette opportunité se présentera la saison prochaine. »