Real Madrid : Xabi Alonso secoue le club, un premier cadre déjà viré !
Xabi Alonso (Real Madrid)
Bastien Aubert
8 août 2025

Fraîchement nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso imprime sa marque en décidant de lourds changements. Après avoir défini ses choix sportifs, il passe aussi à l’action côté staff, avec déjà un licenciement choc.

L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid n’est pas qu’un simple changement de visage. Le jeune coach espagnol compte bien imposer sa philosophie, et cela commence par des décisions fortes. Sur le terrain, Alonso fait confiance à Fran García et Gonzalo García, tout en n’excluant pas les départs de cadres comme Rodrygo, David Alaba ou Endrick. Un signe clair : il entend remodeler l’effectif à sa guise, même si les joueurs concernés souhaitent tous rester pour continuer l’aventure merengue.

Mais les décisions du nouveau technicien ne s’arrêtent pas là. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid va bientôt officialiser le départ d’Itziar González de Arriba, nutritionniste de l’équipe première depuis un an. Malgré un contrat encore d’une année, il a été prié de quitter ses fonctions suite au Mondial des Clubs, un évènement qui a visiblement marqué le club et le staff.

Xabi Alonso cherche un nouveau nutritionniste

La décision, prise conjointement par Xabi Alonso et la direction, fait suite à une insatisfaction générale quant au travail réalisé. Le Real Madrid s’active désormais pour trouver un remplaçant à ce poste clé, soucieux d’optimiser les performances et la préparation physique des joueurs.

Ce premier grand ménage dans l’encadrement traduit la volonté d’Alonso d’insuffler un nouveau souffle au Real, avec une rigueur et une exigence à tous les niveaux. Les Merengues peuvent s’attendre à d’autres bouleversements dans les semaines à venir, alors que la saison démarre et que le club vise toujours les sommets européens.

