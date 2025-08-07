FC Barcelone Mercato : grande nouvelle en vue pour Rahsford et les recrues estivales ! 
OM Mercato : l’arrivée d’une autre recrue que Paixao enflamme Vinicius (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)
Bastien Aubert
7 août 2025

Timothy Weah n’a pas encore foulé la pelouse du Vélodrome que son arrivée à l’Olympique de Marseille fait déjà parler bien au-delà des frontières de la Ligue 1. Après Zhegrova, c’est carrément Vinicius Junior qui a salué sa signature… et ce n’est sûrement que le début.

Même à Madrid, on parle de Timothy Weah à Marseille. Si l’OM a frappé un coup fumant en attirant hier le joueur de la Juventus Turin, l’impact médiatique ne s’est pas fait attendre. Sur Instagram, son ancien coéquipier à Lille, Edon Zhegrova, a rapidement réagi avec un message amical, saluant le transfert. Mais c’est surtout la réaction de Vinicius Junior qui a fait du bruit.

La star du Real Madrid a lâché quelques emojis « flamme » sous la publication de l’international américain, une manière claire et directe de valider ce move marseillais. Une marque de reconnaissance qui montre que l’arrivée de Weah dépasse largement le simple cadre de la Ligue 1.

Du côté de l’OM, cette signature pourrait bien lancer une nouvelle dynamique sur ce mercato estival. Le club phocéen continue de travailler sur plusieurs dossiers en parallèle, dont celui du défenseur équatorien Joel Ordóñez, pour compléter l’effectif de Roberto De Zerbi.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si la seule arrivée de Timothy Weah à Marseille commence à enflammer Vinicius Junior, c’est plutôt bon signe ! Cela veut déjà dire que les stars du football mondial sont bien au courant de l’excellent travail réalisé par Medhi Benatia à la direction sportive. »

Mercato

