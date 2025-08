OM Mercato : 2 clubs fortunés s’attaquent à Rowe

Deux des trois grands clubs turcs, le Besiktas et le Fenerbahçe, auraient contacté l’OM pour Jonathan Rowe, sans formuler d’offre pour le moment.

🟨 Négociation en cours

Depuis le début de la préparation, Jonathan Rowe a droit à un temps de jeu conséquent. L’ailier anglais, arrivé l’été dernier à l’OM, a connu une première saison frustrante car il jouait peu, barré par Luis Henrique. Mais le Brésilien est parti et, en attendant qu’un autre Brésilien ne lui barre la route (Paixao), il tente de prouver à Roberto De Zerbi qu’il mérite d’être titulaire. Et ça marche car Rowe a inscrit un but superbe contre Valence (1-1) et s’est montré, globalement, très percutant.

Besiktas et Fenerbahçe le suivent

Va-t-il pour autant passer la suite de la saison à l’OM ? Pas sûr, il se dit en effet que la direction pourrait le laisser partir en cas de belle offre. Et que la doublure d’Igor Paixao pendant la saison serait alors Pierre-Emerick Aubameyang, qui est également capable de jouer sur un côté. Mais pour que départ il y ait, encore faut-il qu’il y ait des offres. Et pour le moment, ce n’est pas le cas. Mais, selon La Minute OM, cela ne saurait tarder.

Le Besiktas et Fenerbahçe auraient en effet contacté la direction marseillaise pour prendre des renseignements sur Rowe. Ce n’est pas allé plus loin pour le moment mais les deux clubs stambouliotes ont des moyens assez conséquents et seraient en mesure de verser une belle indemnité à l’OM. Cependant, Foot Mercato assure que l’Anglais ne veut pas aller en Turquie. Et qu’il aurait plusieurs touches dans le Calcio (Atalanta, AS Roma, Bologne).