Le Real Madrid a renouvelé le contrat de son jeune attaquant Gonzalo Garcia (21 ans), dont la clause libératoire a été portée à un milliard d’euros.

🟦 Officiel

Auteur d’un Mondial des Clubs sensationnel, avec quatre buts inscrits et une passe décisive en six matches, Gonzalo Garcia a vu ses efforts récompensés. Le Real Madrid a décidé de prolonger son jeune attaquant de 21 ans jusqu’en 2030. Sa clause libératoire a été portée à un milliard d’euros, ce qui démontre la confiance du club en lui. En effet, ce montant est généralement réservé aux stars comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr.

Autre preuve de la confiance accordée à Gonzalo par le Real Madrid, si l’on excepte le fait qu’il a hérité du n°9 laissé libre par Kylian Mbappé, le fait qu’il va rester chez les Merengue pour la saison à venir. Il était question d’un prêt à un club de Liga afin qu’il acquiert du temps de jeu chez les pros. Mais Xabi Alonso, impressionné par ses prestations aux Etats-Unis, veut l’intégrer à la rotation des attaquants.