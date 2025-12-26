PSG Mercato : Barcola a un atout de poids pour partir, il a fait gagner des millions au FC Nantes

Le PSG peut trembler pour Bradley Barcola, assis sur un fauteuil éjectable : l’ombre de Moussa Sissoko plane sur son avenir. Paris se souvient… l’agent très influent a déjà bouleversé le mercato en envoyant Kolo Muani de Francfort au Parc, offrant à la Maison Jaune un joli pactole.

Moussa Sissoko, architecte de transferts et agitateur du dossier Barcola

Moussa Sissoko n’est pas un agent comme les autres dans l’univers du football français. Capable de peser sur les plus gros dossiers, c’est lui qui a notamment orchestré l’arrivée de Randal Kolo Muani de Francfort vers le PSG en 2023, permettant au club nantais d’empocher 2,7 millions d’euros dans le cadre de l’indemnité de solidarité. Nantes a également touché d’autres indemnités lors des prêts de « RKM » à la Juve et Tottenham. De jolis coups de pouce financier.

Aujourd’hui, Sissoko gère les intérêts d’autres Parisiens comme Doué, Dembélé, mais aussi Bradley Barcola qui pourrait bien, encore une fois, bouleverser le marché des transferts, comme le souligne Goal. Très influent et bien introduit en Bundesliga, Sissoko pourrait bien être un atout de poids si Barcola veut quitter le PSG pour continuer sa carrière au Bayern Munich, qui surveille de près la situation de l’ailier.

Barcola sous pression : Paris bousculé par la concurrence et l’incertitude

Sous contrat au PSG jusqu’en 2028, Barcola vient de claquer la porte à une prolongation proposée par le club. Un choix qui inquiète en interne : l’ailier s’inscrit dans une attaque ultra-concurrentielle, relégué derrière des poids lourds comme Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ou Désiré Doué.

Le Bayern Munich à l’affût, Barcola sur le radar

Le Bayern Munich est très attentif à la situation : séduits lors du dernier mercato et jamais rassasiés de talents offensifs, les Bavarois multiplient les signaux vers le clan Barcola. Le refus de prolonger à Paris est pour eux une opportunité : ils avancent leur pion pour ne pas rater une possible fenêtre à l’été prochain, où Barcola pourrait valoir jusqu’à 70 M€.

Si Moussa Sissoko parvient à activer le départ de Barcola, nul doute que son impact sera aussi scruté pour d’éventuels revenus indirects, comme à l’OL étant donné que les Gones ont formé Barcola avant de le vendre à Paris.

Quel avenir : le PSG anticipe, la tension monte

Barcola n’a pas demandé son départ publiquement, mais chez les décideurs parisiens la prudence reste de mise. Paris explore déjà plusieurs options pour ne pas se retrouver démuni, envisageant sérieusement la succession de son jeune ailier. Et des noms ont même déjà filtré.

La tension reste vive entre Paris et Munich, alors que Sissoko joue les équilibristes façon mercato. Barcola restera-t-il le pari d’avenir du PSG ou grandira-t-il sous les projecteurs bavarois ? Affaire à suivre…